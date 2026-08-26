Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Imádod a Jurassic Park-filmeket? Akkor Az Oak Street vége lesz az új kedvenced a mozikban!

#film
#Mozi
#Anne Hathaway
#Galéria
#Filmajánló
#ewan mcgregor
#kulisszatitok
#Az Oak Street vége
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. augusztus 26. 20:05

Forrás: Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Az Oak Street vége
A nap cikke

Elvarázsolják a nézőket: az Erkel Színház Wicked előadását azonnal fel kell venned a bakancslistádra!

Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, melynek szabadtéri világpremierjét hat telt házas estén, 24 ezer néző előtt mutatta be a musicalszínház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg

Van, akit az első közös koncert emléke köt a Budapest Parkhoz, vannak, akik itt találtak újra egymásra, másnak egy konce...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

A sűrű hétköznapokban minden perc számít - főleg, ha a munka, a programok és az otthoni feladatok mellett magadra is sze...

Promóciók

Itt az ideje, hogy megsüsd a Balaton sütijét!

2026-ban újra keresi a Balaton Sütijét a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A Balaton S...
Olvasd el!

Minden csillagjegynek van egy tarotlapja – és ez sokkal többet elárul rólad, mint gondolnád

A tarot és az asztrológia sokkal szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint hinnéd: minden csillagjegyhez tartozik egy nagy arkánum, amely meglepően pontosan tükrözi annak legfontosabb tulajdonságait.

Olvasd el!

Rossz hírünk van: 7 dolog, ami 25 felett megtörténik a testeddel, akármennyire is állítod, hogy veled nem fog

A 25 még naaagyon fiatal, de a testünkben már ekkor elkezdődnek bizonyos folyamatok.

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 26.: a Mérlegek a tökéletességre törekszenek, a Bakok napját apró botlás zavarja meg

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Olvasd el!

"Gyerekmentes esküvőm lesz, a legjobb barátnőm pedig emiatt nem hajlandó eljönni"

Szerintetek kinek van igaza ebben a történetben?

Olvasd el!

4 sztár, akinek a párja kísértetiesen hasonlít az egyik szülőjére

Egyáltalán miért olyan gyakori, hogy sokan olyan párt választanak, aki nagyon is hasonlít valamelyik szülőjükre?

Facebook
Twitter
Pinterest
Legutóbb Scarlett Johansson és Jonathan Bailey élete került veszélybe a dinoszauruszok miatt a Jurassic World: Újjászületés filmben, az InterCom forgalmazásában augusztus 13-án debütáló túlélősztoriban pedig Anne Hathaway és Ewan McGregor menekülnek az őslények elől.

Az Oak Street vége forgatókönyvírója-rendezője-producere, David Robert Mitchell gyerekkora óta arról álmodozott, hogy dinoszauruszos filmet csinálhasson, mert az apja paleontológus akart lenni és egyfolytában dinoszauruszos könyveket olvasott. Szóval David Robert Mitchell beleszeretett abba az elképzelésbe, hogy egyszer majd filmet készít az őslényekről és amikor pár évvel ezelőtt az otthona környékén sétálgatva elhaladt egy érdekes ház, illetve egy sikátor mellett, akkor megjelent a lelki szemei előtt egy kép, amint egy dinoszaurusz turkál a szemétben ezen a hétköznapi helyen.

Azonnal tudta, hogy olyan dinoszauruszos filmet szeretne forgatni, ami a sajátjához hasonló érzést kelt a nézőkben. „Ezeknek a vad lényeknek a kontrasztja egy abszolút hétköznapi környéken lenyűgöző. Az őrült történet sokkal átélhetőbbé válik, mint amire számítanánk” – jelentette ki Az Oak Street vége másik a producere, a Star Wars, azaz a Csillagok háborúja-filmekről ismert J.J. Abrams. (Igen, ő Gracie Abrams apja.)

„Ez az a fajta film, amely emlékeztet minket arra, hogy miért járunk moziba.”

És hogy ne rontsuk el neked az élményt, természetesen nem spoilerezzük el a történetet és plot twisteket, amit tényleg szélesvásznon érdemes látnod, csak az alapsztorit áruljuk el: a Platt család békés, kertvárosi élete váratlanul valószerűtlen fordulatot vesz, amikor egy reggel arra ébrednek, hogy a házuk, az utcájuk, a környékük közel százmillió évet visszautazik az időben, oda, ahol a dinoszauruszok uralták a Földet – szóval veszélybe kerül a jövőjük, meg úgy általában az életük is. Az édesanyát, Denise Plattet Anne Hathaway Anne Hathaway színésznő 95cikk 8galéria 0videó Még több róla alakítja, aki idén brutálisat menetel a mozikban, hiszen Az ördög Pradát visel 2. és az Odüsszeia már hatalmas tartolt, és október 1-jén jön még a Colleen Hoover-adaptációja, a Verity is. Az Oscar-díjas színésznő egyébként közel tíz évvel ezelőtt látta David Robert Mitchell Valami követ (It Follows) horrorját, ami annyira tetszett neki, hogy felhívta az ügynökeit, tudna-e találkozni a rendező-forgatókönyvíróval. „Los Angelesben találkoztunk egy ebédre, aztán három órán keresztül csak beszélgettünk. Csodálatosan összekapcsolódtunk, és úgy jöttem el a meetingünkről, hogy hívni fog, dolgozok vele a jövőben. Aztán nyolc évig nem hallottam felőle” – mesélte nevetve Anne Hathaway Anne Hathaway színésznő 95cikk 8galéria 0videó Még több róla .

Az Oak Street vége augusztus 13-án érkezett meg a hazai mozikba az InterCom forgalmazásában!
forrás: InterCom
Az Oak Street vége augusztus 13-án érkezett meg a hazai mozikba az InterCom forgalmazásában!

Az Oak Street vége forgatókönyve végül úgy érkezett meg hozzá, mint derült égből villámcsapás. „Hihetetlen volt. Soha nem olvastam hasonlót.” A filmben az édesanyát játszó sztárt David Robert Mitchell képzeletének szüleménye a nyolcvanas évek alkotásaira emlékeztették, azokra, amelyeket a szüleivel nézett és bár tele voltak feszültséggel, mégsem voltak túl ijesztőek, ő pedig felnőttnek, kifinomultnak érezhette magát, amiért láthatta ezeket az úgymond „családi horrorfilmeket”. Anne szerint Az Oak Street vége sztorija arra világít rá, milyen hatással lehet egy családra, ha olyasvalami történik velük, ami összefogásra kényszeríti őket, arra, hogy megnyíljanak egymás előtt, bízzanak a többiekben, támaszkodni tudjanak a másikra és megtanulják értékelni a rokonaikat.

Jöhet a legcukibb VAÚ, azaz fun fact?

Fun fact: annyi spoilert Anne Hathaway és Ewan McGregor is hajlandó volt előre ellőni egy interjújukban, hogy senkinek sem kell aggódnia a Platt család kutyusa, Starbuck életéért. (Igen, ismerjük be, különben sokan alapból tiltólistára tennénk a filmet, mert ez túl megrázó fordulat lenne…)

A négylábú kedvencüket két ausztrál juhászkutya, Buzz és Brisket alakította: az érzelmesebb jelenetekben Buzz volt az ügyesebb, az akciójelenetekbe pedig Brisket mancsolt be, aki amúgy a felvételek között a legszívesebben Anne Hathaway mellett pihent és a színésznő szerint pizzával lehetett a legjobban motiválni őt a munkára.

Nem ijesztenek meg a horrorfilmek? Akkor ajánlunk párat, amiket mindenképpen látnod kell!

Galéria / 7 kép

Jön a horrorfilmek új korszaka: Obsession, Backrooms és még 5 film, amit muszáj látnod

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg

Van, akit az első közös koncert emléke köt a Budapest Parkhoz, vannak, akik itt találtak újra egymásra, másnak egy konce...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

A sűrű hétköznapokban minden perc számít - főleg, ha a munka, a programok és az otthoni feladatok mellett magadra is sze...

Promóciók

Itt az ideje, hogy megsüsd a Balaton sütijét!

2026-ban újra keresi a Balaton Sütijét a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A Balaton S...
Kép
Életmód

Rossz hírünk van: 7 dolog, ami 25 felett megtörténik a testeddel, akármennyire is állítod, hogy veled nem fog

A 25 még naaagyon fiatal, de a testünkben már ekkor elkezdődnek bizonyos folyamatok.

Kép
Divat

Újabb flip-flop őrület hódít, erre mi sem számítottunk

Ha van extra papucs, akkor ez az!

Kép
Kult

Elvarázsolják a nézőket: az Erkel Színház Wicked előadását azonnal fel kell venned a bakancslistádra!

Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, melynek szabadtéri világpremierjét hat telt házas estén, 24 ezer néző előtt mutatta be a musicalszínház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten.

Kép
Sztárok

4 sztár, akinek a párja kísértetiesen hasonlít az egyik szülőjére

Egyáltalán miért olyan gyakori, hogy sokan olyan párt választanak, aki nagyon is hasonlít valamelyik szülőjükre?

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 26.: a Mérlegek a tökéletességre törekszenek, a Bakok napját apró botlás zavarja meg

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Kép
Életmód

Minden csillagjegynek van egy tarotlapja – és ez sokkal többet elárul rólad, mint gondolnád

A tarot és az asztrológia sokkal szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint hinnéd: minden csillagjegyhez tartozik egy nagy arkánum, amely meglepően pontosan tükrözi annak legfontosabb tulajdonságait.