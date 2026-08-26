Imádod a Jurassic Park-filmeket? Akkor Az Oak Street vége lesz az új kedvenced a mozikban!

Az Oak Street vége forgatókönyvírója-rendezője-producere, David Robert Mitchell gyerekkora óta arról álmodozott, hogy dinoszauruszos filmet csinálhasson, mert az apja paleontológus akart lenni és egyfolytában dinoszauruszos könyveket olvasott. Szóval David Robert Mitchell beleszeretett abba az elképzelésbe, hogy egyszer majd filmet készít az őslényekről és amikor pár évvel ezelőtt az otthona környékén sétálgatva elhaladt egy érdekes ház, illetve egy sikátor mellett, akkor megjelent a lelki szemei előtt egy kép, amint egy dinoszaurusz turkál a szemétben ezen a hétköznapi helyen.

Azonnal tudta, hogy olyan dinoszauruszos filmet szeretne forgatni, ami a sajátjához hasonló érzést kelt a nézőkben. „Ezeknek a vad lényeknek a kontrasztja egy abszolút hétköznapi környéken lenyűgöző. Az őrült történet sokkal átélhetőbbé válik, mint amire számítanánk” – jelentette ki Az Oak Street vége másik a producere, a Star Wars, azaz a Csillagok háborúja-filmekről ismert J.J. Abrams. (Igen, ő Gracie Abrams apja.)

„Ez az a fajta film, amely emlékeztet minket arra, hogy miért járunk moziba.”

És hogy ne rontsuk el neked az élményt, természetesen nem spoilerezzük el a történetet és plot twisteket, amit tényleg szélesvásznon érdemes látnod, csak az alapsztorit áruljuk el: a Platt család békés, kertvárosi élete váratlanul valószerűtlen fordulatot vesz, amikor egy reggel arra ébrednek, hogy a házuk, az utcájuk, a környékük közel százmillió évet visszautazik az időben, oda, ahol a dinoszauruszok uralták a Földet – szóval veszélybe kerül a jövőjük, meg úgy általában az életük is. Az édesanyát, Denise Plattet alakítja, aki idén brutálisat menetel a mozikban, hiszen Az ördög Pradát visel 2. és az Odüsszeia már hatalmas tartolt, és október 1-jén jön még a Colleen Hoover-adaptációja, a Verity is. Az Oscar-díjas színésznő egyébként közel tíz évvel ezelőtt látta David Robert Mitchell Valami követ (It Follows) horrorját, ami annyira tetszett neki, hogy felhívta az ügynökeit, tudna-e találkozni a rendező-forgatókönyvíróval. „Los Angelesben találkoztunk egy ebédre, aztán három órán keresztül csak beszélgettünk. Csodálatosan összekapcsolódtunk, és úgy jöttem el a meetingünkről, hogy hívni fog, dolgozok vele a jövőben. Aztán nyolc évig nem hallottam felőle” – mesélte nevetve .

forrás: InterCom Az Oak Street vége augusztus 13-án érkezett meg a hazai mozikba az InterCom forgalmazásában!

Az Oak Street vége forgatókönyve végül úgy érkezett meg hozzá, mint derült égből villámcsapás. „Hihetetlen volt. Soha nem olvastam hasonlót.” A filmben az édesanyát játszó sztárt David Robert Mitchell képzeletének szüleménye a nyolcvanas évek alkotásaira emlékeztették, azokra, amelyeket a szüleivel nézett és bár tele voltak feszültséggel, mégsem voltak túl ijesztőek, ő pedig felnőttnek, kifinomultnak érezhette magát, amiért láthatta ezeket az úgymond „családi horrorfilmeket”. Anne szerint Az Oak Street vége sztorija arra világít rá, milyen hatással lehet egy családra, ha olyasvalami történik velük, ami összefogásra kényszeríti őket, arra, hogy megnyíljanak egymás előtt, bízzanak a többiekben, támaszkodni tudjanak a másikra és megtanulják értékelni a rokonaikat.

Jöhet a legcukibb VAÚ, azaz fun fact? Fun fact: annyi spoilert Anne Hathaway és Ewan McGregor is hajlandó volt előre ellőni egy interjújukban, hogy senkinek sem kell aggódnia a Platt család kutyusa, Starbuck életéért. (Igen, ismerjük be, különben sokan alapból tiltólistára tennénk a filmet, mert ez túl megrázó fordulat lenne…) A négylábú kedvencüket két ausztrál juhászkutya, Buzz és Brisket alakította: az érzelmesebb jelenetekben Buzz volt az ügyesebb, az akciójelenetekbe pedig Brisket mancsolt be, aki amúgy a felvételek között a legszívesebben Anne Hathaway mellett pihent és a színésznő szerint pizzával lehetett a legjobban motiválni őt a munkára.

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