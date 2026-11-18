Életmód
Az elmúlt 20 év 20 legjobb horrorfilmje – íme a rangsor!
Forrás: imdb
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Akkor ez a lista neked szól! Az elmúlt húsz évben születtek olyan alkotások, amelyek alaposan feladták a leckét még a legtapasztaltabb horrorrajongóknak is. Egy elrontott családi látogatás, egy hátborzongató mosoly, egy nyári fesztiválnak induló rémálom vagy egy ház, ahol valami nagyon nincs rendben. A legjobb horrorfilmekhez sokszor ennyi is elég ahhoz, hogy a következő két órában a takaró mögül figyeljük az eseményeket. És persze az sem ritka, hogy a stáblista után még gyorsan ellenőrizzük, bezártuk-e a bejárati ajtót. Úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy kideríteni az elmúlt húsz év 20 legjobb horrorfilmjének rangsorát, amelyben a kultikussá vált kedvencek mellett egészen friss alkotások is szerepelnek. Mutatjuk, melyek kerültek fel a listára, és melyik horrorfilm szerezte meg az első helyet.
Lássuk!
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