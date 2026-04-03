5 mozifilm, amit tilos kihagynod áprilisban

Áprilishoz lapoztunk a naptárban, és nekünk most öt okunk is van arra, hogy ennek miért kell örülnöd - mármint akkor, ha hozzánk hasonlóan mozirajongó vagy. Szerencsére több olyan film is debütál most, amit szélesvásznon kell látni, és olyan hírességekkel találkozhatunk, mint Robert Pattinson, Zendaya, Glen Powell és visszatérnek Az ördög Pradát visel sztárjai is.

Kész dráma

Tudtad, hogy Robert Pattinson és Zendaya korábban sosem dolgoztak együtt, idén viszont három (bizony!) közös filmjük befut a mozikba? Christopher Nolan legújabb rendezése, az Odüsszeia július 16-án debütál, a Dűne: Harmadik rész decemberben várható, sőt, képzeld, Robert részben Zendayának köszönheti, hogy bekerült Denis Villeneuve trilógiájának befejező részébe Scytale szerepében.

„Hogy juthatnék be az egyik Dűne filmbe?” – kérdezte meg kolléganőjét az Alkonyat-filmek sztárja, amikor a Kész dráma című fekete humorral átszőtt, romantikus drámájukat forgatták. „Ismerek valakit” – felelte a színésznő neki, azaz legalábbis így mesélték el a sztorit egy közös interjújukban. Robertet pár hónappal később váratlanul felhívták a szerepajánlattal, ő pedig meg van győződve arról, hogy Zendayának benne volt a keze.

Az egyébként fix, hogy Denis Villeneuve tényleg kikérte a Chanit játszó sztár véleményét Robertről, de persze azt valószínűleg sosem tudhatjuk meg, hogy valójában mekkora befolyása lehetett a színésznőnek a döntésre. Csak annyit árult el, hogy dicsérte Robertet, az viszont biztos, hogy április 2-án megérkezett a széles vászonra a már említett Kész dráma, amit Kristoffer Borgli rendezett.

A történet egy olyan, tökéletesnek tűnő párról, Charlie-ról és Emmáról szól, akik éppen az esküvőjükre készülnek gőzerővel, azonban amikor a nő néhány nappal a szertartás előtt megosztja a múltja legsötétebb titkát a vőlegényével, veszélybe kerül a kapcsolatuk, és a közös jövőjük is. A váratlan fejlemény arra kényszeríti őket, hogy szembenézzenek az igazsággal, vajon tényleg feltételek nélkül tudják szeretni egymást?

Hogyan kaszálj nagyot

Apropó fekete humor és szexi színészek: április 9-én jön Glen Powell és Margaret Qualley főszereplésével a Hogyan kaszálj nagyot thriller is, ami egy 1949-ben bemutatott brit film, a Nemes szívek, nemesi koronák (Kind Hearts and Coronets) modern újramesélése. A történet középpontjában az a Becket Redfellow áll, akit a jómódú családja a születésekor kitagadott, ő azonban készen áll a bosszúra - pontosabban arra, hogy láb alól azokat a rokonokat, akik az öröksége és közé állnak. Az internet egyik kedvenc boyfriendje, Glen Powell nagyon büszke a filmre, és képzeld – ezt már több mint tíz éve meg akarták csinálni, csak akkor még más címmel.

„Akkor olvastam a forgatókönyvet, amikor először Los Angelesbe költöztem, ennek a korszaknak a kezdetén. 2009 vagy 2010 lehetett. Eredetileg egy másik szerepre jelentkeztem, amit nem kaptam meg, aztán a filmet sem csinálták meg végül. Szóval őrület, hogy visszatért az életembe, és ezzel lezárult egy kör. Úgy voltam vele, hogy mindig is szerettem ezt a történetet. Mindig is őrült, szórakoztató, lendületes és izgalmas volt, tele ezekkel a pikáns karakterekkel és egy igazán szórakoztató világgal, amibe bele lehetett merülni. És a forgatókönyv őszintén szólva nem sokat változott. Mindig is egy nagyon-nagyon nagyszerű forgatókönyv volt!” – nyilatkozta a színész.

Pipás

Április 9-én mutatják be a mozikban Goldberg Emília első, Pipás című nagyjátékfilmjét, mely az 1930-as évek hírhedt alakjának, Pipás Pistának, a Horthy-korszak alföldi tanyavilágának orgyilkosának történetét meséli el. A bűnöző (Török-Illyés Orsolya) nőnek született, de férfiként élt, és a helyi asszonyok megbízásából gyilkolta meg a férjeiket, míg el nem kapták és börtönbe nem zárták, ahol a kivégzése előtt Irma (Stork Natasa), a lelkész lánya megtanítja írni és olvasni – a kapcsolatuk közben egyre szorosabbá válik, amiért mindketten súlyos árat fizetnek.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy két ilyen kaliberű színésszel dolgozhattam, mint Török-Illyés Orsolya és Stork Natasa. Stork Natasa szakmailag és emberileg is a film egyik motorja volt. Irma karakterét a kezdetektől kifejezetten az ő színészi világára írtuk, és biztos vagyok benne, hogy nélküle ez a film nem készülhetett volna el. A produkció életében fordulópontot jelentett, amikor megtaláltuk Török-Illyés Orsolyát a címszerepre, csatlakozása hatalmas lendületet adott a filmnek. Rendezőként nagyon izgalmas volt figyelni a kettejük közötti kémiát, amely az első pillanattól kezdve áthatotta a közös jeleneteket" – emelte ki a rendező-forgatókönyvíró, Goldberg Emília, akit már kamaszkora óta foglalkoztatta Pipás Pista története.

Michael

Michael Jackson kétségtelenül a világ egyik legsikeresebb, legikonikusabb művésze, akinek életébe április 22-től alaposabb betekintést nyerhetünk a Michael című mozifilmmel. Megtudhatjuk, milyen út vezetett a Jackson Five-tól a szólókarrierig, továbbá azt is, hogyan vált popkirállyá, de a magánéletéről is többet megtudhatunk. És ha már a magánéleténél tartunk: a sztárt nem más alakítja Antoine Fuqua rendezésében, mint az unokaöccse, Jermaine Jackson fia, Jaafar Jackson – de szó sincs arról, hogy nepo babyként élből felkérték a szerepre, hanem ugyanúgy végig kellett csinálnia a castingfolyamatot, mint bárki másnak.

„Sosem álmodoztam arról, hogy színész legyek, arról pedig végképp nem, hogy egyszer eljátsszam őt” – vallotta be Jaafar. „Igazán ki kellett érdemelnem a szerepet, hogy megtestesíthessem a nagybátyámat és be kellett bizonyítanom a filmeseknek, hogy képes vagyok Michaellé válni.” A főszereplő jól érezte magát a forgatáson, azt mondja, nap mint nap átjárt a levegőt az a szeretet, amit a stáb Michael iránt tanúsított. „Mindenkiben megvolt ez a szeretet, és bele akarták tenni a filmbe szívüket, lelküket.”

Az ördög Pradát visel 2.

Milleniál nőknek KÖTELEZŐ megnézni a mozikban április 30-tól Az ördög Pradát visel 2. részét, ami húsz évvel az első után jelenik meg és szerencsére mindenki visszatért a folytatásra, azaz a Runwayhez: Meryl Streep (Miranda), Anne Hathaway (Andy), Emily Blunt (Emily), illetve Stanley Tucci (Nigel) is igent mondtak a filmre. (Adrian Greniert, vagyis Nate-et viszont már nélkülöznünk kell.) Természetesen a sztori is ugrik előre az időben, méghozzá a jelenbe, amikor a nyomtatott magazinok jövője veszélybe kerül a digitális világ térhódítása miatt.

Andy immár szerkesztőként dolgozik Miranda mellett, de a Runway éppen anyagi nehézségekkel küzd, ezért segítségre van szükségük – amit pont a főszerkesztő korábbi asszisztense, Emily tudna nyújtani nekik, mint egy luxus divatmárka vezetője. És bár a film a divat világában játszódik, Anne Hathaway gondoskodott róla, hogy ne lássunk benne olyan modelleket, akik „riasztóan vékonyak”. A színésznő részt vett a Milánói Divathéten Meryl Streeppel együtt, és megdöbbentette őket, mennyire vékony nőket látnak a kifutókon.

„Annie egyenesen a producerekhez fordult, és ígéretet szerzett tőlük arra, hogy azok a modellek, akik a film kedvéért összehozott show-ban szerepelnek, nem lesznek ennyire csontvázszerűek” – osztotta meg a kulisszatitkot Meryl Streep, aki bár tisztában volt azzal, milyen kultikussá vált az első rész, azért meglepte, milyen őrületet váltott ki, mikor elkezdték forgatni az újat, ugyanis buszokkal érkeztek a rajongók belesni a kulisszák mögé, özönlöttek a paparazzik, ezért rendőrök beavatkozására volt szükség a helyszínen.

Jöhet pár kulisszatitok Az ördög Pradát visel első részéről?

Galéria / 10 kép 20 éves az Ördög Pradát visel: 10 dolog, amit még nem tudtál mindenki kedvenc filmjéről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria