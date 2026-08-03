5 alulértékelt romkom, amiről senki nem beszél, pedig kellene

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Forrás: A Valami a Tiffanytól c. film
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Amikor megkérdezik tőled, hogy melyik a kedvenc romkomod, egyből olyan ikonikussá vált filmek jutnak eszedbe, mint a például a Micsoda nő!, a Sztárom a párom, a Bridget Jones naplója, a Szeretném, ha szeretnél, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt vagy a Hirtelen 30? Ha pedig az utóbbi évek legjobbjait kéne felsorolnod, akkor a Netflixes sikerfilmek, például a Nyáron a párom vagy az Üzenetek Isabelle-nek ugrik be azonnal?
Ezeket természetesen mi is imádjuk, és akárhányszor képesek lennénk újranézni őket, de közben azért szeretnénk ráirányítani a reflektorfényedet még pár kifejezetten alulértékelt romantikus vígjátékra. Talán nem beszélnek róluk eleget, de mindenképpen érdemes bepótolnod egy filmnézős estén a legjobb barátnőiddel! Hidd el, fixen bővülni fog a favoritjaid listája pár címmel!
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