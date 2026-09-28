„A történetek az enyémek, de a mondanivaló mindenkié” – Dordzsceren Csingisz könyvben mesél a hozott sebekről és arról, hogyan lehet kitörni belőlük

Dordzsceren Csingisz azonban nem klasszikus sikertörténetet akart írni: saját életén keresztül a transzgenerációs traumákról, a családból hozott mintákról és az önismeret erejéről beszél. Az interjúban arról is mesél, mikor értette meg, hogy gyerekkori tapasztalatai a párkapcsolataitól a munkáig felnőttként is végigkísérik, és miért reméli, hogy a könyve mások életében is elindíthat valamilyen változást.

A könyv szeptember 25-én jelent meg, a bemutató pedig 30-án lesz. Már maga a cím is nagyon személyes. Honnan indult az egész?

A könyv tulajdonképpen a transzgenerációs traumákról és azok felismeréséről szól. Az olvasó az én személyes történetemen keresztül követheti végig azt az utat, ahogyan valaki ráébred arra, milyen mintákat és traumákat hoz otthonról: abból, amit a szüleinél látott, és abból is, ahogyan az ő szüleik éltek. Ezek a dolgok generációkon ívelnek át, és egyszer csak a saját életedben is megjelennek.

Mennyire volt fontos számodra, hogy ez ne egyszerűen egy rólad szóló könyv legyen?

Nagyon. Nem azért írtam meg, hogy több száz oldalon keresztül magamról beszéljek. Nem az a lényeg, hogy egy történet velem történt-e vagy valaki mással, hanem az, amit ezek a történetek elmondanak. Ezt a könyvben is megfogalmaztam: a történetek az enyémek, de a mondanivaló mindenkié.

Mikor kezdődött nálad ez a fajta önismereti munka?

Tizennégy éves koromban kerültem először terápiába, és onnantól kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan foglalkoztam magammal. Több száz óra önismereti munka van már mögöttem, és elég hamar rájöttem, hogy az önreflexió és az önismeret elmélyítése mennyire sokat tud adni.

Korábban is felmerült benned, hogy egyszer leírod a saját történetedet?

Több terapeutám is mondta, hogy érdemes lenne papírra vetnem az élettörténeteimet, mert maga az írás is nagyon erős önismereti munka lehet. Ezt azonban sokáig nem tettem meg, időm sem igazán lett volna rá. Aztán januárban érkezett a könyvfelkérés, és végül kilenc hónapon keresztül dolgoztam rajta a HVG-vel. Tulajdonképpen most valósult meg mindaz, amit évekkel korábban a terapeutáim javasoltak.

Mit adott neked maga az írás folyamata? Volt olyan felismerésed, ami korábban nem?

New Yorkban fejeztem be a könyvet. Egyik nap nagyon esett az eső, Mihalik Enikő barátnőm éppen nem ért rá, én pedig akkor írtam meg az utolsó fejezetet. Utána ott, a hotelszobában olvastam végig először egyben az egészet.

És milyen érzés volt így, egyben szembesülni a saját történeteddel?

Nem volt egy konkrét, nagy „ahaélményem”. Inkább azt éreztem, hogy sokkal tisztábban látom, ki vagyok és merre tartok. Mintha kívülről is rá tudtam volna nézni arra, milyen ember vagyok, hogyan működöm, és milyen út vezetett idáig. Ebben az értelemben az írás tényleg nagyon komoly önismereti, sőt bizonyos szempontból önerősítő folyamat lett számomra.

Ha most a gyerekkori önmagad kezébe adhatnád ezt a könyvet, mi lenne az, amit a leginkább szeretnél, hogy elhiggyen belőle?

Nehéz egyetlen konkrét mondatot kiemelni, mert inkább az egész történet íve az érdekes számomra. Hogy valaki elindul egy vidéki panellakótelep nyolcadik emeletéről, aztán egyszer csak ott tart, hogy saját könyve jelenik meg, Los Angelesbe utazik, világmárkákkal dolgozik együtt. Ha nekem tizenöt évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy egyszer ez lesz a valóságom, azt a lakótelepi gyerek nagyon nehezen hitte volna el.

Talán éppen ez adhat kapaszkodót annak is, aki most még nagyon messzinek érzi a saját álmait.

Igen. Ha megnézzük a kiindulópontot és azt, ahol most tartok, elképesztően nagy a különbség a két világ között. A könyvben viszont végigkövethető az egész út, és talán pont ezzel tudok kapaszkodót adni azoknak, akik most még ott tartanak, hogy szeretnének valamit nagyon elérni, de egyelőre nincs igazán eszközük hozzá, csak az álmaik. Azt szeretném megmutatni, hogy lehetséges elindulni nagyon kevésből is. Nem akarok klasszikus motivációs üzeneteket puffogtatni, mert nem erről szól a könyv, de az én történetem mégis azt mutatja, hogy a kiindulópont nem feltétlenül határozza meg azt, hová lehet eljutni.

Közben viszont a szavaknak is hatalmas erejük van. Neked voltak olyan történetek vagy emberek, akik kamaszként ezt az érzést adták?

Abszolút. Kamaszkoromban lett először okostelefonom, még egy nagyon kezdetleges darab, és emlékszem, hogy különböző videómegosztókon, főleg YouTube-on kezdtem beszélgetéseket és interjúkat keresni. Valamiért mindig a hollywoodi sztárok történetei érdekeltek. Rengeteg olyan ember van közöttük, aki nagyon mélyről indult, majd végül világkarriert épített. Én ezeket az interjúkat hallgattam, mert valahogy azt közvetítették felém, hogy létezik egy másik élet is annál, mint amit éppen magam körül látok.

És később te is olyan helyzetekben találtad magad, amelyek korábban szinte elképzelhetetlennek tűntek.

Igen, és ez a könyvben is nagyon erősen megjelenik. A kiadó például eredetileg azt szerette volna, hogy Los Angelesből induljon a történet: ott vagyunk a Hilton egyik lakosztályában, Johnny Depp bárja mellettünk, kabrió Rolls-Royce-okkal visznek minket. Ez lenne a jelen, aztán innen tekintünk vissza arra, honnan indultam. És amikor egymás mellé kerül ez a két kép, akkor válik igazán láthatóvá, hogy milyen hosszú út vezetett egyikből a másikba.

Mi volt az a pont, amikor először igazán felismerted, hogy a gyerekkori élményeid felnőttként is hatással vannak rád?

Elég beszédes helyzetek voltak. Például a magánéletemben, a párkapcsolataimban azt vettem észre, hogy sokszor szinte ugyanazokat a dinamikákat másoltam le, amelyeket gyerekként a szüleimnél láttam. De ugyanez megjelent a munkában is. Tavaly hagytam ott a főállásomat, előtte könyvelőként dolgoztam egy multinál, és egy ponton azt is fel kellett ismernem, hogy miért tűrtem el olyan méltatlan helyzeteket, amelyek már nagyon egyoldalúvá váltak.

És mire jutottál? Miért maradtál benne ezekben a helyzetekben?

Mert azt láttam otthon, hogy tűrni kell. Bennem volt a félelem, hogy ha ellentmondok, akkor mi történik majd velem, mi lesz a munkámmal, a fizetésemmel, az addigi biztonságommal. Ilyenkor kezdtem tetten érni magamon, hogy nem feltétlenül csak a jelen helyzetre reagálok, hanem régi, hozott minták is megszólalnak bennem.

forrás: Dordzsceren Csingisz

Volt olyan felismerésed, ami különösen erősen szembesített ezzel?

Az alkohol is ilyen történet volt. Évekkel ezelőtt, amikor nagyon rosszul voltam, előfordult, hogy én is ehhez nyúltam először. Amikor felismertem, hogy tulajdonképpen ugyanazt a problémamegoldási mintát követem, amit korábban a szüleimnél láttam, onnantól kezdve ezt abba is hagytam.

Egy ennyire személyes könyvnél hol húztad meg a határt? Volt olyan, amit tudatosan nem akartál megosztani?

Persze, a nagyon privát részletek kimaradtak. A szüleimmel való kapcsolatomból vagy a párkapcsolataimból is rengeteg mindent el lehetett volna még mesélni, de sokszor azt éreztem, hogy ezek már nem adnak hozzá érdemben a történethez. Nem klasszikus önéletrajzi könyvet akartam írni, amelyben minden egyes érzést és minden apró részletet megpróbálok pontosan átadni az olvasónak.

Mi alapján döntötted el, hogy mi kerüljön bele, és mi maradjon ki?

Mindig azt néztem, hogy mi szolgálja a történet valódi mondanivalóját. Nem az a fontos például, hogy egy korábbi partneremnek milyen színű volt a haja vagy a szeme, hanem az, hogy miért választ az ember újra és újra olyan kapcsolati helyzeteket, amelyek nagyon hasonlítanak arra, amit gyerekként otthon látott. Engem sokkal inkább ennek az egész útnak a dinamikája érdekelt: hogy miért találkozunk bizonyos emberekkel, miért kerülünk újra hasonló helyzetekbe, és hogyan lehet egy idő után felismerni ezeket a mintákat.

Hamarosan jön a könyvbemutató. Mire számítasz? Ma már sokkal nyíltabban beszélünk önismeretről és transzgenerációs mintákról, mint akár tíz-tizenöt évvel ezelőtt.

Abban bízom, hogy minél több ember elkezdi felismerni a saját életében azokat a dolgokat, amelyek valójában nem is teljesen az övéi, hanem a szüleitől vagy akár korábbi generációktól hozza őket. Nekem ez azért is nagyon fontos, mert mindig úgy gondoltam, hogy nem egyszerűen ismert ember szeretnék lenni, hanem sikeres ember. Nemrég Náray Tamással beszélgettünk erről telefonon, és rájöttünk, hogy ebben nagyon hasonlóan gondolkodunk.

Mit jelent számodra ebben az értelemben a siker?

Azt gondolom, hogy az ismertség önmagában kevés. Szerintem sok influenszer és ismert ember ott rontja el, hogy az ismertségét leginkább feltűnésre vagy villogásra használja, miközben ezt lehetne arra is fordítani, hogy valami jót adjunk vissza az embereknek. Én legalábbis próbálom így használni. Ha van értelme annak, hogy valakit sokan ismernek és figyelnek rá, akkor szerintem az az, hogy valamilyen módon visszaadjon valamit a társadalomnak.

Tulajdonképpen a humoros videóid mögött is ez a szándék van?

Abszolút. A TikTok-videóim humoros formában készülnek, de szinte mindegyik mögött van valamilyen társadalmi vagy családi trauma. Lehet ez például egy sürgősségi ellátás során átélt helyzet, amikor az ember azt érzi, hogy eltűnik az emberség, és csak egy újabb beteg lesz a sok közül. De ugyanígy beszélek családi mintákról is: például arról, milyen hatással lehet egy gyerekre, ha folyamatosan kritizálják vagy bántják szavakkal. A humor nálam sokszor csak az eszköz, amin keresztül ezekről a sokkal komolyabb dolgokról beszélni lehet.

Volt már olyan visszajelzésed, amikor azt érezted, hogy ennek tényleg kézzelfogható hatása lett?

Egyszer írt nekem egy édesanya privát üzenetet az egyik videóm után. Azt mondta, hogy a gyerekei mutatták meg neki a videóimat, és azóta sokkal másképp viselkedik velük, nem piszkálja őket folyamatosan. És én akkor azt éreztem, hogy ha ennek az egésznek semmi más értelme nem lenne, csak az, hogy az a három gyerek egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb családi közegben nőhet fel, akkor már megérte.

A könyvtől is valami hasonló hatást remélsz?

Igen. Azt remélem, hogy a könyv is elindít ilyen felismeréseket. Hogy valaki olvasás közben egyszer csak ráismer egy saját mintájára, elkezd rajta gondolkodni, és esetleg változtatni is rajta. Ha ennek hatására akár csak néhány transzgenerációs seb elkezd begyógyulni, akkor számomra már volt értelme megírni ezt a könyvet.

Videók

Videók