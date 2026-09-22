Lesz 5. évada a Szörnyeteg sorozatnak? Sokkoló történetek következhetnek Lizzie Bordené után!

A Szörnyeteg immár negyedik évadja sokkolja a nézőit: Jeffrey Dahmer, a Menendez testvérek és Ed Gein után a legújabb szezonban Lizzie Borden ügyéhez nyúltak, akik Ella Beatty keltett életre a sorozatban. A történet középpontjában az apja és mostohaanyja meggyilkolásával vádolt nő áll, akit a bíróság végül ártatlannak ítélt meg.

Na de mit lehet tudni az ötödik évadról?

Jelen sorok írásakor a Netflix még nem rendelte be az ötödik évadot, a negyedik érkezését viszont már a harmadik premierje előtt megerősítették. Most tehát úgy tűnik, más a menetrend, de ebből még korai lenne bármilyen következtetést levonni.

Kikről szólhat a következő szezon?

Ian Brennan, a sorozat társalkotója elárulta, alapvetően tíz évadot szeretnének csinálni a Szörnyetegből, és beszélgettek már Dennis Rader, vagyis a BTK-ként ismert gyilkos, Ted Bundy és a Green River Killerként elhíresült Gary Ridgway történetéről is. Sőt, Luigi Mangione neve is szóba került, bár az ő sztoriját azért túl frissnek és kevéssé ismertnek tartják egyelőre!

Ezek azonban egyelőre csak ötletek a későbbi évadokhoz: Ian Brennan szerint a nehéz a választás, mert olyan történetet kell, hogy találjanak, amely többórás sorozatként is működik, és amit a show szülőatyjával, Ryan Murphyvel mindketten érdemesnek tartanak alaposabban körüljárni.

Kik tűnhetnek fel az új évadban?

Amíg az új szezont a Netflix le nem üti, addig aligha kapunk híreket a szóba jöhető színészekről, viszont a sorozatban már van példa arra, hogy egy színész új karakterként térjen vissza: Charlie Hunnam Ed Gein után Lizzie apját, Andrew Bordent alakította és a negyedik évadban Sarah Paulson is feltűnik Aileen Wuornosként.

Mikor érkezhet a következő szezont?

A naptáradat még ne igazítsd hozzá: premierdátum egyelőre abszolút nincs, de a korábbi premierekhez viszonyítva 2027 őszénél korábban nem streamelhetünk újabb évadot a Szörnyeteg sorozatból.

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