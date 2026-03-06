Az Oscar-jelölt Jessie Buckley horrorfilmjének fontos üzenete van: megérkezett a mozikba A menyasszony!

Tudtad, hogy Frankensteint legalább 187 filmben ábrázolták valamilyen formában, míg a menyasszonya alig 20 (!) alkalommal jelent meg a vásznon? Nos, úgy döntött, ideje javítani az arányon: legújabb rendezését, A menyasszony! című horrort Mary Shelley klasszikusa, a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz regény inspirálta ugyan, de a reflektorfény ezúttal a szörny szerelmére irányul.

A március 5-én debütáló film az 1930-as évek Chicagójába repít vissza, ahová Frank (Christian Bale) azért utazik a történet kezdetén, mert annyira magányosnak érzi magát, hogy meg akarja kérni Dr. Euphroniust (Annette Bening) arra, teremtsen egy társat (is) neki. Fel is támasztanak egy gyilkosság áldozatává vált fiatal nőt, Idát (Jessie Buckley).

A menyasszony (újra)születésének következményei azonban felülírják a legvadabb és legvéresebb fantáziáikat is, kivéve a rendező-producer ét, hiszen ő maga írta a forgatókönyvet. És képzeld, egy tetoválás inspirálta azt Frankenstein menyasszonyáról, amit a sztár egy partyn szúrt ki valakin, akkor, mikor új sztori után kutatott.

február 5-én érkezett meg a mozikba

Tetoválásból történet!

Az Oscar-jelölt alkotó megnézte az 1935-ben megjelent Frankenstein menyasszonya filmet, amiben Elsa Lanchester alakította a hősnőt, és meglepte, hogy valójában alig pár percet kapott a sztoriban. „Nem beszél. Nem kap lehetőséget arra, hogy kifejezze magát. Arra gondoltam, ez egy izgalmas kirakó.”

elhatározta, fogja a jól ismert történetet, csak csavar rajta egy hatalmasat, és megnézi, mi történik akkor, ha a menyasszonyt intelligenciával, lélekkel, sebezhetőséggel és erővel ruházza fel. „Ez egy olyan kirakónak tűnt, amibe érdemes belevágni” – jelentette ki.

A rendező-forgatókönyvíró-producert kifejezetten az a kérdés foglalkoztatta, hogy egyfajta szörny(ű)ség valójában mindannyiunkban lakozik belül, és szerinte Frankenstein történetén keresztül azt alaposan át lehet gondolni és meg is tudjuk érteni.

„Frankenstein a könyvben egy olyan szörny, akivel együtt tudsz érezni, és általa talán vethetünk egy pillantást a bennünk élő szörnyre is.”

Az elveszett lány című rendezői debütálásában már dolgozott Jessie Buckley-val, és azt vallja, rokonlelkek – a forgatókönyv főszerepét gyakorlatilag neki írta, hiába próbálta nem ezt tenni. „Megpróbáltam senkire sem gondolni közben és nem akartam senkit sem elképzelni. De amikor írtam, azt éreztem, ez csak Jessie lehet.”

A Franket élő halottra keltő Christian Bale-t azért kérte fel a szerepre, mert olyasvalakit keresett, aki úgy tudja nekünk bemutatni a szörnyet, hogy minden borzalmas cselekedete ellenére meglássuk benne az emberi oldalát is – ahogy magunkat a hibáinkkal együtt kell elfogadnunk és szeretnünk.

Fun fact: a rendező-forgatókönyvírónak nemcsak Jessie Buckley-val, Christian Bale-lel is van közös szakmai múltja, hiszen együtt játszottak a 2008-ban debütál a A sötét lovag című filmben, amiben a színész Bruce Wayne-t, azaz Batmant keltette életre, Maggie pedig a szerelmét, Rachel Dawest.

(Apropó kapcsolatok! A menyasszony! egyik mellékszerepében, Jake Wiles nyomozóként Maggie férjét, Peter Sarsgaardot láthatjuk, míg a közkedvelt hollywoodi ikont, Ronnie Reedet a testvére, Jake Gyllenhaal kelti életre. „Az igazság az, hogy gyerekkorunk óta ő rendez engem” – viccelt vele az öccse egy interjújában.)

forrás: Niko Tavernise Maggie Gyllenhaal már a forgatókönyv írásakor tudta, hogy Jessie Buckley a tökéletes választás A menyasszony! című filmje főszerepére.

Nem mondani nem lehetetlen?

A szörny emberi oldalának megmutatása mellett A menyasszony! fontos üzenetének tartja Maggie azt is, hogy meg kell tanulnunk nemet mondani: ezért is jelenik meg a filmben az „inkább nem tenném” mondat. „Csak a saját nevemben beszélhetek, és arról, amit a világban látok, de nemet mondani – még akkor is, ha rendkívül gyengéden, nagylelkűen és figyelmesen csak annyit mondunk, hogy inkább nem tenném - nagyon nehéz. És bármennyire is nem akarok mások nevében beszélni, illetve leegyszerűsíteni a dolgot, de talán a nőknek különösen nehéz és szokatlan lehet ez.”

azt ajánlja mindenkinek, próbáljanak meg egyre többször kiállni maguk mellett, és nemet mondani, akármennyire intenzív élmény is lehet ez. „A menyasszonyt visszahozzák az élők sorába, anélkül, hogy bárki is megkérdezte volna erről, azért, hogy Frank szeretője legyen. Hazudtak neki. Belekényszerítették ebbe a helyzetbe befolyás, kontextus és cselekvőképesség nélkül. És neki is ez az első fellázadása. Nem azt mondja, hogy nem, hanem azt, hogy ’nekem ez nem működik, inkább nem tenném’. És ez aztán működik neki, végső soron másoknak is. Imádom. Komolyan, próbáljátok ki, próbáljátok meg kimondani a világnak!”

forrás: Courtesy of Warner Bros. Pictures Christian Bale Frank karakterén keresztül megmutatja nekünk a szörny emberi oldalát is.

Szeressük a szörnyet is?

És ha valakinek nem tetszik, hogy nemet mondasz? Na és? „Maggie azt követeli tőlünk, hogy nézzünk szembe a szörnyeinkkel” – magyarázta a menyasszonyt alakító Jessie Buckley, aki szerint a rendező-forgatókönyvíró története azt vizsgálja, milyennek kell lennie a szerelemnek, az életnek, és mit tehetünk vagy nem tehetünk meg, ha azt akarjuk, hogy a társadalom elfogadjon minket.

„Ez a film megrepeszti a plafont, és újraértelmezi, mit jelent szeretni és élni. És azt hiszem, ez a film az én autonómiájáról szól, és arról, hogyan kelteted fel a benned élő szörnyetegedet, az árnyékaidat, hogy tagadhatatlanul teljes kapcsolatban lehess a másikkal. Mennyit tud valójában szeretni belőled? Nem csak a rólad alkotott képet kell. Ez a forgatókönyv valamilyen módon a magányról szól, és önmagunk, az emberiség és a világ azon részeiről, amelyeket megpróbálunk bezárni, mert túlságosan félünk azoktól a dolgoktól, amiket előhozhat belőlünk. Kezet kell ráznunk a bennünk élő szörnnyel, és meg kell tanulnunk szeretni ezt a részt” - emelte ki a Hamnet Oscar-jelölt sztárja.

