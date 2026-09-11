Tapsi Hapsiék sötét múltja: 10 bizarr kulisszatitok gyermekkori kedvencünkről, a Looney Tunesról

Kevés rajzfilmfigura mondhatja el magáról, hogy közel száz év elteltével is mindenki azonnal felismeri: Tapsi Hapsinak elég egy répát a kezébe vennie, Dodó kacsának pedig egyetlen mondatot kiejtenie, és máris visszarepülünk a gyerekkorunkba.

A Looney Tunes kulisszái mögött azonban korántsem volt mindig vidám a hangulat. A rajzfilmsorozat történetét elhibázott üzleti döntések, komoly konfliktusok, tragédiák és mai szemmel vállalhatatlan jelenetek is alakították. Összegyűjtöttük neked a legendás franchise legsokkolóbb titkait!

Sajnos a Disney-mesékről is tudunk olyan sötét tényeket, amelyek összetörik a gyerekkorunkat...

A Looney Tunes a Disney sikereire adott válaszként született

A történet egyébként két animátorral, Hugh Harmannel és Rudolf Isinggel kezdődött, akik korábban Walt Disney mellett dolgoztak. Miután elveszítették az állásukat, saját stúdiót alapítottak, majd Leon Schlesinger producer segítségével rajzfilmeket kezdtek készíteni a Warner Bros. számára.

A cél egyértelmű volt: olyan zenés animációs rövidfilmeket létrehozni, amelyek felvehetik a versenyt Disney elképesztően népszerű produkcióival. Így indult útjára 1930-ban a Looney Tunes, majd egy évvel később testvérsorozata, a Merrie Melodies. A kezdetekben még senki sem sejtette, hogy idővel a filmtörténet legismertebb rajzfilmfigurái születnek meg ebben a műhelyben.

Az első nagy karakterük ma már komoly vitákat váltana ki

Tapsi Hapsi előtt egy Bosko nevű figura számított a stúdió első sztárjának. A karakter az 1920-as évek végén született, eredeti ábrázolása és beszédstílusa azonban rasszista sztereotípiákra épült. Bosko ennek ellenére több tucat rövidfilmben szerepelt, és fontos szerepe volt a sorozat korai sikereiben.

Amikor Harman és Ising egy költségvetési vita után távozott a stúdiótól, a karakter jogait is magukkal vitték. A Looney Tunes így egyik pillanatról a másikra főszereplő nélkül maradt, az alkotóknak pedig gyakorlatilag a nulláról kellett újraépíteniük az egész világot

Az alkotók egy rovaroktól hemzsegő épületben dolgoztak

A Looney Tunes legendás kreatív műhelyét Termite Terrace, vagyis nagyjából „termeszterasz” néven emlegették. A név nem valamilyen kedves belsős poénból született: az animátorok valóban egy rossz állapotú, rovarokkal teli épületben dolgoztak a Warner telkén.

A körülmények finoman szólva sem voltak fényűzőek, a hely mégis az animációtörténet egyik legfontosabb alkotóműhelyévé vált. Itt dolgozott többek között Tex Avery, Chuck Jones, Friz Freleng és Bob Clampett is. A stúdió kissé elszigetelt elhelyezkedése ráadásul nagyobb kreatív szabadságot adott a csapatnak, így szabadon kísérletezhettek azzal az őrült, szabályokat semmibe vevő humorral, amely később a Looney Tunes védjegye lett.

Csőrikét azért változtatták meg, mert túl „meztelennek” találták

Csőrike eredetileg rózsaszín bőrrel, szinte teljesen tollak nélkül jelent meg, ami nem nyerte el a korabeli cenzorok tetszését. Úgy gondolták, a madárka meztelennek látszik, ezért az alkotóknak változtatniuk kellett a külsején. Így kapta meg a ma ismert sárga tollazatát.

A stúdió vezetése ráadásul abban sem hitt, hogy Szilveszter és Csőrike párosa működni fog. Friz Freleng rendező azonban kitartott az ötlet mellett – és nagyon jól tette. Első közös filmjük, az 1947-es Tweetie Pie elnyerte a legjobb animációs rövidfilmnek járó Oscar-díjat.

A karaktereket háborús propaganda céljaira is felhasználták

A második világháború alatt a Looney Tunes figurái nem csak szórakoztatták a nézőket: több rövidfilm kifejezetten háborús propagandacélokat szolgált, az alkotók pedig az amerikai hadsereg számára oktatófilmeket is készítettek. Ezekben egy Private Snafu nevű kétbalkezes katona hibáin keresztül mutatták be, mit nem szabad tenni szolgálat közben.

A filmek elkészítésében Theodor Geisel, vagyis a később Dr. Seussként világhírűvé vált író is részt vett. A korszak animációi ugyanakkor nemcsak politikai üzeneteket, hanem durva etnikai és faji sztereotípiákat is tartalmaztak – olyan jeleneteket, amelyek ma már joggal számítanak vállalhatatlannak

Tizenegy epizódot évtizedekre kivontak a forgalomból

A Looney Tunes múltjának legsötétebb fejezetét az úgynevezett „Censored Eleven”, vagyis a „cenzúrázott tizenegy” rövidfilm jelenti. Ezeket 1968-ban vonták ki a televíziós sugárzásból, mert rasszista ábrázolásokat és sértő sztereotípiákat tartalmaztak.

Nem apró, utólag kivágható jelenetekről volt szó: az előítéletes ábrázolás sok esetben az egész történetet áthatotta. Bár azóta többször felmerült a filmek történelmi kontextussal ellátott bemutatása, hagyományos tévés ismétlésekben hosszú ideje nem szerepelnek. Mindez jól mutatja, hogy a nosztalgia sem teheti semmissé egy popkulturális klasszikus problémás örökségét.

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