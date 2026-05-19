A filmtörténet legnagyobb anyagi bukásai

A producerek és a stúdiók legnagyobb rémálma válik valóra, amikor a nyitóhétvégén már körvonalazódik, hogy a hatalmas költségvetéssel készült film közel sem fogja teljesíteni a bevételi elvárásokat. A legfőbb okok között előkelő helyen szerepel az elbaltázott marketing, a korai negatív visszhang, a rossz időzítés egy erősebb versenytárs mellett, és persze a színészek botrányai.

Sokaknak ismerős lehet - és talán még többeknek nem - a Chevy Chase főszereplésével készült „B-film”, az Eszelős szívatás, ami az 1991-es év egyik legnagyobb elhasalását produkálta a mozipénztáraknál. Az egy dolog, hogy a közönség érdeklődése jócskán elmaradt a várttól, tulajdonképpen a film teljes forgatása katasztrófába torkollt. A rendezői székbe az őrült bírót játszó Dan Aykroyd ült, aki sokkal horrorisztikusabbnak képzelte el a produkciót, azonban a stúdió egy családbarátabb verziót akart, ami miatt nagyjából félórányi anyagot vágtak ki a kész produkcióból. Mindezt úgy, hogy a jelenetek kedvéért egy gigantikus roncstelepet és egy hatalmas bírósági épületet is felépítettek, előre nem látható költségek mellett.



Bármilyen hihetetlen, az Eszelős szívatás 40 millió dolláros gyártási költségével az esztendő egyik legdrágább filmje volt, ezzel szemben mindössze 8,5 millió dollárt termelt a pénztáraknál. Csak az összehasonlítás kedvéért, az év legnagyobb durranása, a technikai szempontból a csúcsot képviselő Terminátor 2 – Az ítélet napja 100 millió dolláros költségvetéssel termelt 520 milliót. És azt is érdemes tudni, hogy az Eszelős szívatás korántsem tartozik a filmtörténet legnagyobb bukásai közé, azokat máris mutatjuk galériánkban.

Az InStyle Men írása.