Bejelentették, ki lesz A Bridgerton család 5. évadjának főszereplője: alig várjuk a love storyját

Januárban és februárban pár óra alatt, azonnal ledaráltuk Benedict (Luke Thompson) és Sophie Baek (Yerin Ha) szerelmi történetét, és már éppen kezdtünk letargiába zuhanni, hogy most megint éveket várhatunk A Bridgerton család következő évadjára, mire a Netflix meglepett minket egy óriási hírrel: már el is kezdődött a következő szezon forgatása.

Sőt, azt is elárulták, ezúttal melyik Bridgerton tesó love storyját mesélik el nekünk. És igen, megint fordítottak egyet Julia Quinn regényeinek sorrendjén, hiszen az ötödik, Sir Phillipnek szeretettel című kötet helyett a hatodik, a Rossz kor című kötetet dolgozzák fel, azaz Eloise (Claudia Jessie) helyett Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) kerül a középpontba.

Tudod, Francescától akkor búcsúztunk el, amikor elveszítette a férjét, ráadásul Lord John Stirling (Victor Alli) unokatestvére, Michaela Stirling (Masali Baduza) is váratlanul magára hagyta őt Mayfairben az otthonában. A könyvsorozat rajongói már tudják, hogy a Netflix óriásit csavart a sztorin, mert a kötetben Michaela igazából egy férfi karakter volt, Michael.

De a történet maga változatlan: Francesca trope-ja a second-chance, a második esély, illetve a friends-to-lovers, a barátokból szerelmesek, akik éveken át csak vágyódnak egymásra. Az ötödik évad egyébként két évet ugrik előre az időben, amikor Francesca elhatározza, hogy újra megházasodik praktikus okokból – de ekkor Michaela visszatér az életébe…

A sorozat szereplői között többen is vannak, akik a való életben coming outoltak...

