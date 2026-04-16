Szerelmi háromszög A Bridgerton család 5. évadjában? A legfrissebb hírek szerint erre számíthatunk!

Bár nem titok, hogy A Bridgerton család ötödik évadjában Julia Quinn könyvsorozatával ellentétben nem Eloise (Claudia Jessie), hanem Francesca (Hannah Dodd) történetével folytatódik a Netflix sikersorozata, melyben férje, John Stirling (Victor Alli) elvesztése után újra, másodjára is rátalál a szerelem, méghozzá néhai szerelme unokatestvére, Michaela (Masali Baduza) személyében. Az új szezonon már el is kezdtek dolgozni, sőt, az alkotók már le is leplezték azt a három színészt, aki most csatlakozott a csapathoz a következő részekre.

Jacqueline Boatswain alakítja Michaela anyját, Helen Stirlinget, aki igyekszik irányt mutatni lányának a társasági szezonban, és ha a Netflix követi a Rossz kor című kötetet, azaz Francesca könyvét, akkor Helen lesz az egyik olyan karakter, aki az egyik leglelkesebb tagja lesz a Franchaela rajongói klubnak. De megismerhetjük majd Michaela egyik barátját is (Lady Elizabeth Ashworth karakterét Gemma Knight Jonesra bízták) és Lord Marcus Anderson fiát, a szívtiprónak tartott Christopher Andersont is, akit Tega Alexander kelt életre.

És hogy miért izgatottak Christopher Anderson megjelentése miatt a rajongók? Nos, azért, mert szerintük a férfi udvarolni fog Francescának vagy Michaelának - de akár mindkettőjüknek is, ezáltal szerelmi háromszög alakulhat ki közöttük, miközben a két nő megpróbálja megérteni az egymás iránti érzéseiket, hiszen egy harmadik fél megjelenésével féltékenység lobbanhat fel bennük. Elizabeth és Christopher egyébként nem szerepelnek a regényben, így sokan úgy látják, őket a queer közösség erősítésére írták bele a történetbe.

Kíváncsi vagy, neked ki lenne a lelki társad a sorozatból?

