Van, aki nem tér vissza, más csak cameozik: minden, ami kiderült A Bridgerton család új évadjáról

A Bridgerton családnál egy boldog befejezés sosem jelenti azt, hogy elfogytak a szerelmi bonyodalmak. Ahogy egyik testvér megtalálja a párját, máris érkezik a következő történet, vele együtt pedig újabb titkok, vágyakozó pillantások és persze gyönyörű báli ruhák.

Az ötödik évad ezúttal Francescának és Michaelának adja át a főszerepet, de a korábbi kedvencekről sem kell teljesen lemondanunk. A szereplőgárda körül ugyanakkor akad néhány változás, amire jobb előre felkészülni. Vigyázat, a cikk a negyedik évad fontos fordulatairól is elárul részleteket!

Francesca és Michaela története kerül a középpontba

Az új évad főszereplői Hannah Dodd és Masali Baduza lesznek, akik Francesca és Michaela kapcsolatát viszik tovább. A történet két évvel Francesca férje, John halála után veszi fel a fonalat: a fiatal özvegy úgy dönt, praktikus megfontolásból ismét férjet keres. Csakhogy amikor John unokatestvére, Michaela visszatér Londonba, hogy a Kilmartin-birtok ügyeivel foglalkozzon, Francesca érzései alaposan összekuszálják a tervet.

Ez lesz a sorozat első olyan évada, amelynek központi szerelmi története két nő kapcsolatáról szól. Francescának így azt is meg kell értenie, mire vágyik valójában, miközben Michaela az eddig gondosan elrejtett sebezhetőségével néz szembe. A Netflix már megerősítette, hogy az ötödik évad 2027-ben érkezik, pontos premierdátumot azonban egyelőre nem közölt.

Penelope visszatér, de ezúttal csak röviden

Ha Penelope a kedvenced, ez a változás valószínűleg nem lesz a kedvenc híred: Nicola Coughlan az ötödik évadban csak kisebb, cameo jellegű szerepet kap. A színésznő a PureWow-nak beszélt arról, hogy továbbra is forgat a sorozatban, ezúttal azonban rövidebb lesz a jelenléte. Azt is elmondta, mennyire örül annak, hogy újra találkozhat a többiekkel, szóval a visszatérés számára továbbra is örömteli élmény.

Penelope tehát nem tűnik el teljesen, de most nem körülötte forog majd a társaság élete. Nicola közben más munkákban is részt vesz: az Only Murders in the Building új évadán már befejezte a forgatást, és egy Roald Dahl novelláiból készülő Netflix-sorozaton is dolgozik. Arról viszont egyelőre nincs pontos információ, hány jelenetben vagy epizódban láthatjuk majd Penelopét.

A korábbi szerelmespárok története is folytatódik

Benedict és Sophie rajongói számára van jó hír: Luke Thompson és Yerin Ha párosával az ötödik évadban is számolhatunk. Jess Brownell, a sorozat showrunnere arról beszélt, hogy izgalmas lesz házaspárként látni őket a társaságban. Benedict ráadásul attól még nem válik hirtelen szabálykövetővé, hogy megházasodott, így a kapcsolatuknak bőven marad tere a folytatásban is.

Colin és Penelope közös története sem zárult le: Brownell szerint a családi kapcsolataik továbbra is fontosak lesznek. Anthony és Kate visszatérését illetően pedig megerősítés is érkezett: Simone Ashley egy szeptemberi interjúban jelezte, hogy Jonathan Bailey-vel együtt az ötödik évadban is feltűnnek. Azt azonban ebből még nem lehet megmondani, mennyi képernyőidőt kapnak a korábbi főszereplők.

Lady Danbury búcsúja nem végleges

A negyedik évad végén Lady Danbury utazásra indul, de szerencsére nem kell végleg elköszönnünk tőle. Jess Brownell megerősítette, hogy Adjoa Andoh karaktere a visszatérése után fontos része lesz az ötödik évadnak. A távozása tehát inkább a megszokott viszonyokat mozdítja ki: a királynővel való kapcsolata is új helyzetbe kerülhet.

Közben Alice és Will Mondrich is szorosabban kapcsolódik a fő történethez. Alice udvarhölgyi szerepe lehetővé teszi, hogy a házaspár természetesen legyen jelen a társaság legfontosabb eseményein. Emma Naomi és Martins Imhangbe karakterei így továbbra is részesei maradnak a történéseknek, miközben Lady Danbury és Sarolta királynő barátsága is új hangsúlyt kaphat.

Több ismerős arcra is számíthatunk, de vannak kérdőjelek

A Bridgerton család természetesen Francesca történetében sem szorul teljesen háttérbe. Ruth Gemmell Violetként, Claudia Jessie Eloise-ként fontos része marad a sorozat világának, és Florence Hunt, illetve Will Tilston visszatérésére is számítanak Hyacinth és Gregory szerepében. A teljes szereplőlista és az egyes karakterek szerepének nagysága azonban még nem minden esetben ismert.

Daphne és Simon felbukkanására egyelőre nincs megerősítés. Phoebe Dynevor korábban jelezte, hogy szívesen visszatérne, ha felkérnék, Regé-Jean Page pedig az első évad óta nem szerepelt a sorozatban. Polly Walker visszatérése Portiaként még nincs megerősítve, Daniel Francis Marcusának sorsa pedig szintén kérdéses.

John története lezárult

Az egyik legfájdalmasabb hiány John Stirlingé lesz. A Victor Alli által alakított karakter a negyedik évadban meghalt, így az ötödik évad folytatásában már nem számolhatunk vele Francesca férjeként. Ez a veszteség teremti meg Francesca következő történetének kiindulópontját, és Michaela életét is alapjaiban változtatja meg.

Az új szerelem ugyanakkor nem törli el a korábbi kapcsolat jelentőségét. Hannah Dodd a Netflixnek arról beszélt, hogy John és a hozzá fűződő érzések mindig Francesca részei maradnak. Az ötödik évad így arról is szól majd, hogyan lehet egy nagy veszteség után ismét közel engedni valakit.

Három új szereplő is belép a társaságba

A visszatérő kedvencek mellé három új arc érkezik. Tega Alexander Christopher Andersont, Lord Anderson fiát alakítja, aki első pillantásra magabiztos csábítónak tűnik, a laza külső mögött azonban bizonytalanság lapul. Vagyis a Bridgerton fiúk mellett újabb férfi próbálja majd felhívni magára a társaság figyelmét.

Jacqueline Boatswain Michaela édesanyját, Helen Stirlinget játssza, aki lendületesen terelgeti a lányát a londoni szezonban, és időnként egy kis noszogatástól sem riad vissza. Gemma Knight Jones pedig Lady Elizabeth Ashworthként csatlakozik, Michaela régi barátjaként és bizalmasaként. Elizabeth játékos megjelenése mögött józan gondolkodású nő rejtőzik, aki pontosan ismeri a társaság kimondatlan szabályait – ez pedig ebben a világban legalább annyit érhet, mint egy tökéletes báli belépő.

Ajánlunk pár sorozatot, amivel elütheted az időt az ötödik évad bemutatásáig!

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