Sokkoló fordulat jöhet A Bridgerton család 5. évadjában a fanok legújabb teóriája szerint

Már készül A Bridgerton család 5. évadja, amiben Julia Quinn könyvsorozatával ellentétben nem Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) kerül a reflektorfénybe, hanem Francesca Stirling (Hannah Dodd).

A Bridgerton-lány néhai férje, John Stirling (Victor Alli) halála után két évvel a férfi unokatestvére, Michaela Stirling (Masali Baduza) oldalán kap egy második esélyt a happy endre. (De akár szerelmi háromszögbe is bonyolódhat...)

De a Netflix szériájának rajongói szerint a történetüknek lesz egy kifejezetten tragikus mellékszála: úgy vélik, Sarolta királyné (Golda Rosheuvel) elveszíti férjét, III. György királyt (James Fleet), így az ötödik évad központi kérdése a gyász, az özvegység lesz.

Igen, a valóságban Sarolta királyné korábban hunyt el, mint a házastársa, de A Bridgerton család alkotója, Chris Van Dusen már a show első szezonjának premierjekor kijelentette, nem történelem órákat akarnak adni a nézőknek.

„Természetesen tiszteletben tartjuk a történelmet, de nem ragaszkodunk hozzá. Ez egy újragondolt világ, és valójában a történelmet, illetve a fantasyt ötvözzük – véleményem szerint igazán izgalmas módon.”

forrás: LIAM DANIEL/NETFLIX - 2024 Netflix, Inc. A fanok úgy gondolják, a következő évadban nemcsak Francesca, Sarolta királyné is gyászolni fog.

Jess Brownell showrunner pedig már elspoilerezte, hogy az új részekben nagyobb szerepet kap majd a királyi család, különösen az egyik tagja: az uralkodó halála meghatározhatná a szezon alaphangulatát, Sarolta királyné és Francesca osztozhatna a gyászban.

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Galéria / 11 kép 10+1 új kosztümös sorozat, amit nézhetsz, míg befut A Bridgerton család folytatása Megnézem a galériát

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