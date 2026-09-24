Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

Sokkoló fordulat jöhet A Bridgerton család 5. évadjában a fanok legújabb teóriája szerint

#Sorozat
#netflix
#spoiler
#5. évad
#a bridgerton család
#sokkoló fordulat
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 17:31

Forrás: LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2024 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
A nap cikke

Jensen Ackles sorozatgyilkosos thrillerben tér vissza – Nem hiszed el, melyik könyvből készül adaptáció

Az Odaát sztárját hamarosan nyomozóként láthatjuk viszont egy készülő sorozatban, ám ezúttal egy különösen veszélyes ellenféllel kell felvennie a harcot.

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 24.: a Nyilasok jó híreket kapnak, a Vízöntők kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!

A bennfentesek szerint lehet, hogy „Tudjukki” az HBO szériájában nem Sötét Nagyúr lesz, hanem egy női karakter...

Olvasd el!

8 mondat, amiből rájöhetsz, hogy a férjed nagyon boldog a házasságotokban

Ha hallottad a férjed szájából ezeket a mondatokat, akkor egyáltalán nincs okod aggódni a közös jövőtök miatt!

Olvasd el!

10 híres ember, aki elmondta, miért nem akar gyereket

A gyerekvállalást még mindig hajlamosak vagyunk úgy kezelni, mintha egy bizonyos életkor után magától értetődően következne.

Olvasd el!

Ez lesz 2026 őszének legelőnyösebb frizurája

Ha régóta kacérkodsz a rövidebb haj gondolatával, de a klasszikus bobot túl nagy váltásnak érzed, megtaláltuk a tökéletes fazont.

Facebook
Twitter
Pinterest
A rajongók úgy gondolják, nem Francesca lesz az egyetlen, aki gyászolni fogja a szerelmét...

Már készül A Bridgerton család 5. évadja, amiben Julia Quinn könyvsorozatával ellentétben nem Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) kerül a reflektorfénybe, hanem Francesca Stirling (Hannah Dodd).

A Bridgerton-lány néhai férje, John Stirling (Victor Alli) halála után két évvel a férfi unokatestvére, Michaela Stirling (Masali Baduza) oldalán kap egy második esélyt a happy endre. (De akár szerelmi háromszögbe is bonyolódhat...)

De a Netflix szériájának rajongói szerint a történetüknek lesz egy kifejezetten tragikus mellékszála: úgy vélik, Sarolta királyné (Golda Rosheuvel) elveszíti férjét, III. György királyt (James Fleet), így az ötödik évad központi kérdése a gyász, az özvegység lesz.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A Bridgerton család sztárja bejelentette, az 5. évadban már kevesebbet fogjuk látni: Itt az ideje a búcsúnak?

Igen, a valóságban Sarolta királyné korábban hunyt el, mint a házastársa, de A Bridgerton család alkotója, Chris Van Dusen már a show első szezonjának premierjekor kijelentette, nem történelem órákat akarnak adni a nézőknek.

„Természetesen tiszteletben tartjuk a történelmet, de nem ragaszkodunk hozzá. Ez egy újragondolt világ, és valójában a történelmet, illetve a fantasyt ötvözzük – véleményem szerint igazán izgalmas módon.”

A fanok úgy gondolják, a következő évadban nemcsak Francesca, Sarolta királyné is gyászolni fog.
forrás: LIAM DANIEL/NETFLIX - 2024 Netflix, Inc.

A fanok úgy gondolják, a következő évadban nemcsak Francesca, Sarolta királyné is gyászolni fog.

Jess Brownell showrunner pedig már elspoilerezte, hogy az új részekben nagyobb szerepet kap majd a királyi család, különösen az egyik tagja: az uralkodó halála meghatározhatná a szezon alaphangulatát, Sarolta királyné és Francesca osztozhatna a gyászban.

Már alig várod A Bridgerton család új évadját? Ajánlunk neked pár sorozatot, amivel elütheted addig az idődet!

Galéria / 11 kép

10+1 új kosztümös sorozat, amit nézhetsz, míg befut A Bridgerton család folytatása

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Kép
Életmód

Nem mindegy, mikor edzel: utánajártunk, hogy reggel vagy este jobb?

Reggel letudni az edzést, mielőtt elkezdődik a nap, vagy munka után kiadni magadból az összes feszültséget?

Kép
Életmód

7 dolog, amire feleslegesen költünk többet, mint gondolnánk

Néha nem egyetlen nagyobb kiadás okoz nekünk anyagi gondot a hónap végére, hanem azok az apró döntések, amelyekről észre sem vesszük, hogy újra meg újra csökkentjük velük a bankszámla egyenlegünket.

Kép
Kult

Tíz éve nem volt ilyen: újra együtt a Szívek szállodája sztárjai

Nincs ősz a Gilmore-lányok nélkül, és a sorozat sztárjai az évszak beköszönte alkalmából megleptek minket egy rég várt találkozóval!

Kép
Életmód

10 jel, hogy egy energiavámpír van az életedben

Van az az ember, akivel elég eltöltened fél órát, és utána úgy érzed, mintha teljesen leszívták volna az energiádat - pedig lehet, hogy egyszerűen egy igazi energiavámpírral van dolgod.

Kép
Életmód

Ez a japán életfilozófia lehet a titka annak, hogy végre megszeresd a reggeleket

Az ikigai szerint néha egészen apró dolgok is elegendők ahhoz, hogy legyen valami, amiért jó érzés elkezdeni a napot.

Kép
Életmód

Felejtsd el a pumpkin spice lattét: ez 2026 őszének új kedvenc itala

Ha azt hitted, az ősz egyet jelent a pumpkin spice lattéval, ideje megismerned az idei szezon új kedvencét. A banana bread latte olyan, mintha egy frissen sült banánkenyeret kortyolgatnál.