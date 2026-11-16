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Olyan jók, mint a Holiday! Ezt a 8 vadiúj karácsonyi filmet imádni fogod idén
Forrás: Photo by Brian Douglas/Brian Douglas/Prime - © Prime Video
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Olyan jók, mint a Holiday! Ezt a 8 vadiúj karácsonyi filmet imádni fogod idén
Romantika, hóesés és karácsonyi káosz: megérkezett a karácsonyi watchlisted az ünnepi estékre való hangolódáshoz!
Amint előkerül a kedvenc puha takaród, és egyre kevésbé érzed indokoltnak, hogy sötétedés után elhagyd a kanapét, hivatalosan is elkezdődött a karácsonyi filmek szezonja. Ilyenkor szinte magától indul el a Holiday, és azt is pontosan tudod, melyik jelenetnél fogsz újra beleszeretni Jude Law-ba. Csakhogy az ünnepi filmes maraton akkor az igazi, ha néhány új történetnek is jut benne hely.
Az idei karácsonyi filmújdonságokban persze egyértelműen a romantikáé az egyik főszerep, de azért nem maradnak el a családi kalamajkák és mesés kalandok sem. Lesznek egymásra utalt munkatársak, rosszkor érkező érzelmek és olyan ünnepi tervek, amelyek már az első pillanatban borulnak. Mutatjuk, melyik film milyen hangulathoz passzol a legtökéletesebben!
A Holiday mellé azért kell valami új is: ezt a 8 új karácsonyi filmet érdemes felírnod az idei listádra!
Egy kutya tökéletes karácsonya (A Dog's Perfect Christmas)
Mielőtt elindítod W. Bruce Cameron könyvének adaptációját, a forró csoki mellé egy csomag zsebkendőt is érdemes bekészítened. A Goss család életét súlyos betegség forgatja fel, miközben a karácsony közeledtével egyre nagyobb szükségük lenne az összetartozásra. Winstead, a család basset houndja pedig mindent megtesz azért, hogy még szenteste előtt újra összehozza a gazdáit. Dennis Quaid és Milo Ventimiglia is szerepel ebben a karácsonyi filmben, amely a családi nehézségeket egy négylábú társ történetével kapcsolja össze. Olyan estére válaszd, amikor a romantika helyett inkább egy érzelmes, családról és szeretetről szóló filmhez lenne kedved.
Hol streamelheted? Netflix
Mikor fut be? November 4-én.
Csak karácsonyig (The Christmas Switch)
Ha a Holiday-ben az életcsere gondolatát szereted a legjobban, EGYÉRTELMŰEN ezzel a svéd romantikus vígjátékkal kezdd a hangolódást. Mathilda és Freddie testvérek, de egészen más ritmusban élnek: egyikük a kisvárosi nyugalmat választotta, másikuk a nagyvárosi pörgést. Karácsony előtt azonban helyet cserélnek, és hamar kiderül, hogy a másik életébe beilleszkedni jóval bonyolultabb, mint átvinni néhány ruhát egy új szekrénybe. Az új környezet mindkettőjüket arra készteti, hogy átgondolják, mire vágynak valójában, közben pedig a szerelem is felbukkan körülöttük. Fun fact, hogy a főszereplőket a való életben is testvérpár, Félice és Happy Jankell alakítja.
Hol streamelheted? Netflix
Mikor fut be? November 12-én.
Királyi karácsonyi titok (A Royal Christmas Secret)
Egy királyi palotában kapott pozi önmagában is álommeló lenne, de ennek a filmnek a főszereplőjére egy romantikus meglepetés is vár a munkalehetőség mellett. A szakácsként dolgozó Emily az ünnepi feladatai közben közel kerül egy vonzó férfihoz, akiről azt hiszi, egyszerű ezermester. Nick azonban valójában álruhás herceg, aki szeretne kiszabadulni a királyi elvárások szorításából, így a kapcsolatuknak egy meglehetősen jelentős titokkal is meg kell birkóznia. Ha egy estére szívesen elmerülnél a paloták, az ünnepi készülődés és a váratlan szerelem világában, ez a romkom pont neked készült.
Hol streamelheted? HBO Max
Mikor fut be? November 12-én.
Tényleg több mint testőr (Guarding Stars)
A Gossip Girl – A pletykafészek Blair Waldorfja, Leighton Meester, a Szívek szállodája Dean Foresterje, Jared Padalecki és egy karácsonyi álpárkapcsolat: Ezzel már meg is győztünk, ugye? A történetben egy profi testőrnő egy híres színész biztonságáért felel, akit egy montanai farmra is elkísér az ünnepekre. Csakhogy a feladat részeként szerelmespárnak kell kiadniuk magukat, és a gondosan felépített szerepjáték hamar összekuszálja az érzelmeiket. A Katherine Center azonos című fake dating regénye alapján készült filmben Andie MacDowell is szerepel, így az ismerős arcokból sem lesz hiány.
Hol streamelheted? Netflix
Mikor fut be? November 18-án.
Clashing Through the Snow
A nyár, amikor megszépültem Conrad Fisherje, Christopher Briney ezúttal a nyári szerelmi bonyodalmakat karácsonyi káoszra cseréli. A sztori főhősei, Ryan és Hannah rivális könyvkiadóknál szerkesztők, akik egy hóvihar miatt a repülőtéren ragadnak, ezért kénytelenek közös bérautóval nekivágni a New Yorkba vezető útnak. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy mindkettőjük karrierje veszélybe kerül, így a nézeteltéréseiket a szakmai versengés is erősen fűti a hidegben. A kerülőutak és a kisvárosi megállók azonban lassan egészen más értelemben forrósítják fel a kapcsolatukat. Ha imádod az enemies to lovers trope-ot, akkor Michelle Randolph és Christopher Briney ünnepi romkomját látnod kell!
Hol streamelheted? Prime Video
Mikor fut be? November 23-án.
In a Holidaze
Mit tennél, ha hoznál egy kínos döntést a karácsonyi vakációd alatt, aztán újra és újra át kellene élned ezt a félresikerült napot? Mae pontosan ebbe a helyzetbe kerül: a huszonéves lány egy ünnepi időhurokban ragad, ami elég kellemetlen, azonban a sokadik újrakezdés lehetőséget is ad arra, hogy végre őszinte legyen a saját érzéseivel kapcsolatban, és szembenézzen azzal, milyen jövőt szeretne. A Maddie Ziegler főszereplésével készült romantikus vígjátékban a karácsonyi hangulat mellé egy kis varázslat is jár és a film alapjául szolgáló Ünnepi szédület című regényt már magyarul is beszerezheted a Christina Lauren szerzőpárostól.
Hol streamelheted? Netflix
Mikor fut be? December 2-án.
The Man with the Bag
Arnold Schwarzenegger Mikulásként tér vissza a karácsonyi filmekhez, és természetesen most sem egy teljesen nyugodt ünnep vár rá. Amikor egy haragtartó manó ellopja a zsákját, veszélybe kerül az ajándékozás, ezért a Mikulás kénytelen szokatlan segítséget kérni: egy, a rossz gyerekek listáján szereplő tolvajt von be a mentőakcióba. Az Alan Ritchson által alakított férfi különös csapatot gyűjt maga köré, hogy visszaszerezzék az eltűnt zsákot. A film a karácsonyi varázslatot rablós kalanddal és humorral keveri, így akkor is jó jelölt lehet a közös mozizáshoz, ha a társaságban valaki már telítődött a romantikus történetekkel.
Hol streamelheted? Prime Video
Mikor fut be? December 2-án.
The 12 Dates of Christmas
Christina Walker eddig szinte minden energiáját az üzletére fordította, a randizás pedig rendszeresen lecsúszott a teendőlistájáról. Amikor azonban a fiatalabb testvérei sorra megtalálják a párjukat, úgy dönt, ideje a saját szerelmi életével is foglalkoznia: tizenkét hét alatt tizenkét randit szervez, hogy karácsonyra rátaláljon az igazira. Az online ismerkedés persze jóval kiszámíthatatlanabbnak bizonyul, mint egy gondosan vezetett határidőnapló. A film Lucy Hale és Ian Harding miatt a Hazug csajok társasága (Pretty Little Liars) rajongóinak is érdekes lehet, hiszen Aria Montgomery és Ezra Fitz után megint szerelmespárt alakítanak a színészek, a történet pedig sokaknak lehet baromira ismerős: rengetegen vannak, akik tudják, milyen ijesztő, frusztráló, szorongató érzés lehet, amikor a környezetükben az utolsó szinglik maradnak.
Hol streamelheted? Disney+
Mikor fut be? A magyarországi premier dátumát még nem jelentették be.
Elárulunk pár kulisszatitkot a kedvenc karácsonyi filmedről, a Holiday romkomról is!
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