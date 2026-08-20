Életmód
8 sorozatkarakter, akit azért öltek meg, mert a színésszel már nem akartak tovább dolgozni
Forrás: Community c. sorozat
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Egy olyan sorozatnál, amit több évadosra terveznek, a készítőknek már az induláskor tudniuk kell, kb. merre tart a történet, a karaktereknek nagyjából mi lesz a sorsuk, és hol lesz a befejezés. A való élet viszont aligha alakul forgatókönyv szerint. Épp ezért történhetnek váratlan dolgok, amelyek akaratlanul is alakítják majd egy sorozat történetét.
Nem egy olyan széria létezik, amiben egy-egy karakternek sokkal hosszabb jövőt szántak, de a színész miatt végül mégis kénytelenek voltak kiírni a történetből. Ráadásul olykor elég durván. Mert nem tudtak együtt dolgozni, egyszerűen állandó volt a konfliktus és a feszültség a forgatásokon, vagy épp azért, mert a sztárról kiderült valami, ami hiába magánéleti dolog, bizony a sorozat sorsát is megpecsételte volna.
Ennek kapcsán szedtünk össze több olyan sorozatos karaktert, akiket azért kellett kiírni, mert a készítőknek elegük lett belőlük, vagy mert kiderült róluk egy sokkoló titok:
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Életmód
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