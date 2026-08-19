5+1 sorozat, amit egy színész váratlan halála örökre megváltoztatott

Vannak karakterek, akik nélkül egyszerűen elképzelhetetlennek tűnik egy sorozat. Megszeretjük őket, akár rögtön, akár szép lassan. Így amikor az élet közbeszól, és a kedvenceinket alakító színészek a való életben váratlanul meghalnak, az óriási hatással van magára a sorozatra is. A készítőknek egyik pillanatról a másikra kell eldönteniük, hogyan tovább. Új casting? Írják át a történetet teljesen? Vagy jobb lenne, ha az egész inkább véget érne? Az alábbi sorozatoknál valószínűleg mind egyetértünk abban, hogy a tragédia után már semmi sem volt ugyanolyan.

Íme 5+1 sorozat, amit egy szereplő váratlan halála örökre megváltoztatott:

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria