Életmód
5+1 sorozat, amit egy színész váratlan halála örökre megváltoztatott
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Vannak karakterek, akik nélkül egyszerűen elképzelhetetlennek tűnik egy sorozat. Megszeretjük őket, akár rögtön, akár szép lassan. Így amikor az élet közbeszól, és a kedvenceinket alakító színészek a való életben váratlanul meghalnak, az óriási hatással van magára a sorozatra is. A készítőknek egyik pillanatról a másikra kell eldönteniük, hogyan tovább. Új casting? Írják át a történetet teljesen? Vagy jobb lenne, ha az egész inkább véget érne? Az alábbi sorozatoknál valószínűleg mind egyetértünk abban, hogy a tragédia után már semmi sem volt ugyanolyan.
Íme 5+1 sorozat, amit egy szereplő váratlan halála örökre megváltoztatott:
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