Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Kult

6 fura szabály, amit mindenkinek be kell tartania, aki részt venne az Oscar-gálán

Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. március 18. 20:17

Forrás: John Shearer/98th Oscars/Getty Images

Timothée Chalamet és Kylie Jenner
A nap cikke

7 Netflixes film és sorozat, amit muszáj látnod tavasszal

A tavasz mindig különös időszak a sorozat- és filmrajongók számára...

Életmód

A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok

Húsvétkor sokaknál ugyanaz a kép ismétlődik évről évre: csokinyuszik a polcon, hímes tojások az asztalon, locsolóversek ...

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 18.: a Rákoknak váratlan szituációban kell helytállniuk, a Mérlegeket noszalgikus hangulat ragadja magával

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

7 tavaszi körömtrend, amit idén tavasszal mindenhol látni fogsz

Ideje lecserélni a téli körmöket valami igazán vidámra! A szegecses hatású manikűr például óriásit fut most.

Olvasd el!

8 sztárpasi, akinek az exei között férfiak is vannak

Az alábbi híres férfiak mindkét nemhez vonzódnak. Van, aki korábban randizott pasikkal, aztán megnősült, és olyan is, aki végül férfihez ment hozzá.

Olvasd el!

Egy párterapeuta elárulta a figyelmeztető jeleket, amik a kapcsolat végére utalnak

Minden házasságnak megvan a maga saját működési módja.

Olvasd el!

A hajtömeget látványosan növelő trixie frizura bedobbant a tavaszi trendekbe: minden arcformához passzol

Zendaya kedvence új frizurája már most felrobbantotta az internetet.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mindenek ára van, szóval annak is, ha valaki ott akar lenni Hollywood egyik legfontosabb eseményén. És nem, nem elég, ha valaki híres!

2026-ban már 98. alkalommal rendezték meg Hollywood legfontosabb eseményét, az Oscar-gálát, ahonnan sokan a filmvilág legrangosabb arany szobrocskájával távoznak – de persze nem csak a győzteseknek fontos ez az este. Ilyenkor a meghívottak listája tényleg A-listás sztárokkal van tele.

A vendégek menüje abszolút luxusszámba megy, viszont ahogy mindennek, úgy egy széknek az Oscar-átadón is van ára – méghozzá nem akármilyen. Azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen a Dolby Színházban Los Angelesben, bizony fura szabályokat kell betartaniuk. És nincs kivétel!

Kíváncsi vagy, milyen kéréseik vannak a szervezőknek a meghívottakhoz és a jelöltekhez?

1. Öltözz ki - de nem mindegy, hogyan!

Először is, nem mindegy, ki miben jelenik meg, sőt, a dress code kimondottan szigorú! Míg régen a nőket arra kérték, hogy formális estélyi ruhákat viseljenek, maxi vagy földig érőt, lehetőleg pasztell árnyalatokban, a minit, a piros színt és a csillogást mellőzzék, a férfiakat pedig arra, hogy fehér nyakkendőben, hagyományos formális estélyi kiegészítőkben jelenjenek meg, ma már inkább a fenntarthatóságra ösztönzik a meghívottakat: a vintage, a kölcsönzött szettek és az újrahasznosított anyagokból készült outfitek a támogatottak.

2. Vigyázz, kész, szünet!

Természetesen bárki elhagyhatja a helyét, hogy kiszaladjon a mosdóba – de csak akkor, ha reklámszünet van éppen, és nem forognak a kamerák. Ha valaki nem ér vissza a közvetítés folytatása előtt, annak várnia kell a következő szünetig.

3. Ételt, italt behozni tilos!

Oké, valószínűleg senki nem akarna kajával, innivalóval a táskájában vagy a kezében becsekkolni a gálára, de ezt egyébként tilos is megtenni. A sztárok sem csempészhetnek be semmit az eseményre, nincs helye a titkos nasinak egyetlen retikülben sem.

A köszönőbeszédeket az Oscar-szabályai szerint 45 másodperc alatt le kell zavarni!
forrás: Robert Gauthier/Los Angeles Times/Getty Images
A köszönőbeszédeket az Oscar-szabályai szerint 45 másodperc alatt le kell zavarni!

4. Köszönjük, ha röviden mondasz köszönetet!

Aki Oscar-díjat kap, az uralhatja egy időre a színpadot és a mikrofont, de CSAK 45 másodpercig, aztán lekevernek mindenkit a szervezők. (Kivéve Adam Brodyt, aki 2025-ben közel hat percen át folytatta a köszönőbeszédét, amikor kitüntették A brutalista filmben nyújtott alakításáért. Ez rekordernek számít.)

5. A látszat a lényeg!

Ha egy vendég elhagyja a helyét, akkor kvázi egy statiszta átveszi azt, hogy a helyszín mindig teltházasan fusson a TV képernyőkön. De nekik TILOS hozzászólni a sztárokhoz, kivéve akkor, ha egy híresség szólítja meg őket.

6. Árulni tilos!

Bár kizárt, hogy bárki el akarná adni az Oscarját, ha egy szorult helyzetben mégis megtenné, mindössze 1 dollárért teheti meg azt – de az Akadémiának kell felajánlaniuk először is a 24 karátos aranybevonattal készült szobrokat. Ez a rendelkezés az Oscar-díjasok örököseire és jogutódjaira is vonatkozik, akik ajándékozás vagy hagyaték útján szerezhetnek ilyen ereklyét.

Mutatjuk minden idők legsokkolóbb Oscar-pillanatait is!

Galéria / 6 kép

Minden idők 6 legsokkolóbb Oscar-díjátadós pillanata az emberek szavazatai alapján

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Értékmentés mesterfokon: 10 éves az Alkotó Energia

Vajon mi történik a nagyi padláson porosodó kopott komódjával, a múltban pompás keretben fénylő, töredezett tükörrel, eg...

Életmód

A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok

Húsvétkor sokaknál ugyanaz a kép ismétlődik évről évre: csokinyuszik a polcon, hímes tojások az asztalon, locsolóversek ...

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Stílusos megoldás a hétköznapokra: bemutatkozik a MOVA V50 Ultra

A modern otthon ma már nemcsak arról szól, hogy szépen van berendezve. Ugyanennyire fontos az is, milyen érzés benne éln...
Kép
Divat

Katalin hercegné Diana előtt tisztelgett legutóbbi megjelenésével: nem lehet nem imádni

Katalin most kicsit kilógott a királyi család hagyományaiból.

Kép
Divat

Ezek a retro szemüvegkeretek a legdivatosabbak idén

Reméljük, hogy megvannak még a 90-es 2000-es évek napszemüvegei valahol a fiókban, ugyanis ideje elővenni őket!

Kép
Szépség

A hajtömeget látványosan növelő trixie frizura bedobbant a tavaszi trendekbe: minden arcformához passzol

Zendaya kedvence új frizurája már most felrobbantotta az internetet.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 18.: a Rákoknak váratlan szituációban kell helytállniuk, a Mérlegeket noszalgikus hangulat ragadja magával

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Sztárok

8 sztárpasi, akinek az exei között férfiak is vannak

Az alábbi híres férfiak mindkét nemhez vonzódnak. Van, aki korábban randizott pasikkal, aztán megnősült, és olyan is, aki végül férfihez ment hozzá.

Kép
Életmód

Egy párterapeuta elárulta a figyelmeztető jeleket, amik a kapcsolat végére utalnak

Minden házasságnak megvan a maga saját működési módja.