Promóciók
6 fura szabály, amit mindenkinek be kell tartania, aki részt venne az Oscar-gálán
Forrás: John Shearer/98th Oscars/Getty Images
Életmód
Életmód
2026-ban már 98. alkalommal rendezték meg Hollywood legfontosabb eseményét, az Oscar-gálát, ahonnan sokan a filmvilág legrangosabb arany szobrocskájával távoznak – de persze nem csak a győzteseknek fontos ez az este. Ilyenkor a meghívottak listája tényleg A-listás sztárokkal van tele.
A vendégek menüje abszolút luxusszámba megy, viszont ahogy mindennek, úgy egy széknek az Oscar-átadón is van ára – méghozzá nem akármilyen. Azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen a Dolby Színházban Los Angelesben, bizony fura szabályokat kell betartaniuk. És nincs kivétel!
Kíváncsi vagy, milyen kéréseik vannak a szervezőknek a meghívottakhoz és a jelöltekhez?
1. Öltözz ki - de nem mindegy, hogyan!
Először is, nem mindegy, ki miben jelenik meg, sőt, a dress code kimondottan szigorú! Míg régen a nőket arra kérték, hogy formális estélyi ruhákat viseljenek, maxi vagy földig érőt, lehetőleg pasztell árnyalatokban, a minit, a piros színt és a csillogást mellőzzék, a férfiakat pedig arra, hogy fehér nyakkendőben, hagyományos formális estélyi kiegészítőkben jelenjenek meg, ma már inkább a fenntarthatóságra ösztönzik a meghívottakat: a vintage, a kölcsönzött szettek és az újrahasznosított anyagokból készült outfitek a támogatottak.
2. Vigyázz, kész, szünet!
Természetesen bárki elhagyhatja a helyét, hogy kiszaladjon a mosdóba – de csak akkor, ha reklámszünet van éppen, és nem forognak a kamerák. Ha valaki nem ér vissza a közvetítés folytatása előtt, annak várnia kell a következő szünetig.
3. Ételt, italt behozni tilos!
Oké, valószínűleg senki nem akarna kajával, innivalóval a táskájában vagy a kezében becsekkolni a gálára, de ezt egyébként tilos is megtenni. A sztárok sem csempészhetnek be semmit az eseményre, nincs helye a titkos nasinak egyetlen retikülben sem.
4. Köszönjük, ha röviden mondasz köszönetet!
Aki Oscar-díjat kap, az uralhatja egy időre a színpadot és a mikrofont, de CSAK 45 másodpercig, aztán lekevernek mindenkit a szervezők. (Kivéve Adam Brodyt, aki 2025-ben közel hat percen át folytatta a köszönőbeszédét, amikor kitüntették A brutalista filmben nyújtott alakításáért. Ez rekordernek számít.)
5. A látszat a lényeg!
Ha egy vendég elhagyja a helyét, akkor kvázi egy statiszta átveszi azt, hogy a helyszín mindig teltházasan fusson a TV képernyőkön. De nekik TILOS hozzászólni a sztárokhoz, kivéve akkor, ha egy híresség szólítja meg őket.
6. Árulni tilos!
Bár kizárt, hogy bárki el akarná adni az Oscarját, ha egy szorult helyzetben mégis megtenné, mindössze 1 dollárért teheti meg azt – de az Akadémiának kell felajánlaniuk először is a 24 karátos aranybevonattal készült szobrokat. Ez a rendelkezés az Oscar-díjasok örököseire és jogutódjaira is vonatkozik, akik ajándékozás vagy hagyaték útján szerezhetnek ilyen ereklyét.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Életmód
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
Promóciók
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Napi horoszkóp március 18.: a Rákoknak váratlan szituációban kell helytállniuk, a Mérlegeket noszalgikus hangulat ragadja magával
A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 sztárpasi, akinek az exei között férfiak is vannak
Az alábbi híres férfiak mindkét nemhez vonzódnak. Van, aki korábban randizott pasikkal, aztán megnősült, és olyan is, aki végül férfihez ment hozzá.
Egy párterapeuta elárulta a figyelmeztető jeleket, amik a kapcsolat végére utalnak
Minden házasságnak megvan a maga saját működési módja.