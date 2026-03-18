6 fura szabály, amit mindenkinek be kell tartania, aki részt venne az Oscar-gálán

2026-ban már 98. alkalommal rendezték meg Hollywood legfontosabb eseményét, az Oscar-gálát, ahonnan sokan a filmvilág legrangosabb arany szobrocskájával távoznak – de persze nem csak a győzteseknek fontos ez az este. Ilyenkor a meghívottak listája tényleg A-listás sztárokkal van tele.

A vendégek menüje abszolút luxusszámba megy, viszont ahogy mindennek, úgy egy széknek az Oscar-átadón is van ára – méghozzá nem akármilyen. Azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen a Dolby Színházban Los Angelesben, bizony fura szabályokat kell betartaniuk. És nincs kivétel!

1. Öltözz ki - de nem mindegy, hogyan!

Először is, nem mindegy, ki miben jelenik meg, sőt, a dress code kimondottan szigorú! Míg régen a nőket arra kérték, hogy formális estélyi ruhákat viseljenek, maxi vagy földig érőt, lehetőleg pasztell árnyalatokban, a minit, a piros színt és a csillogást mellőzzék, a férfiakat pedig arra, hogy fehér nyakkendőben, hagyományos formális estélyi kiegészítőkben jelenjenek meg, ma már inkább a fenntarthatóságra ösztönzik a meghívottakat: a vintage, a kölcsönzött szettek és az újrahasznosított anyagokból készült outfitek a támogatottak.

2. Vigyázz, kész, szünet!

Természetesen bárki elhagyhatja a helyét, hogy kiszaladjon a mosdóba – de csak akkor, ha reklámszünet van éppen, és nem forognak a kamerák. Ha valaki nem ér vissza a közvetítés folytatása előtt, annak várnia kell a következő szünetig.

3. Ételt, italt behozni tilos!

Oké, valószínűleg senki nem akarna kajával, innivalóval a táskájában vagy a kezében becsekkolni a gálára, de ezt egyébként tilos is megtenni. A sztárok sem csempészhetnek be semmit az eseményre, nincs helye a titkos nasinak egyetlen retikülben sem.

forrás: Robert Gauthier/Los Angeles Times/Getty Images

4. Köszönjük, ha röviden mondasz köszönetet!

Aki Oscar-díjat kap, az uralhatja egy időre a színpadot és a mikrofont, de CSAK 45 másodpercig, aztán lekevernek mindenkit a szervezők. (Kivéve Adam Brodyt, aki 2025-ben közel hat percen át folytatta a köszönőbeszédét, amikor kitüntették A brutalista filmben nyújtott alakításáért. Ez rekordernek számít.)

5. A látszat a lényeg!

Ha egy vendég elhagyja a helyét, akkor kvázi egy statiszta átveszi azt, hogy a helyszín mindig teltházasan fusson a TV képernyőkön. De nekik TILOS hozzászólni a sztárokhoz, kivéve akkor, ha egy híresség szólítja meg őket.

6. Árulni tilos!

Bár kizárt, hogy bárki el akarná adni az Oscarját, ha egy szorult helyzetben mégis megtenné, mindössze 1 dollárért teheti meg azt – de az Akadémiának kell felajánlaniuk először is a 24 karátos aranybevonattal készült szobrokat. Ez a rendelkezés az Oscar-díjasok örököseire és jogutódjaira is vonatkozik, akik ajándékozás vagy hagyaték útján szerezhetnek ilyen ereklyét.

