Életmód
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz
Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.
El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.
Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia
Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.
Már streamelhető A Bridgerton család negyedik évadjának MINDEN epizódja, és ha hozzánk hasonlóan elképesztően vártad már az új részeket, akkor biztosan te is ledaráltad már mindet – akár többször is. Szóval készen állsz arra, hogy kibeszéljük a finálét, és azt, hogy hány sokkoló fordulat várt minket az utolsó epizódban!
Először is: sokan lemaradtak Sophie és Benedict esküvőjéről, mert az alkotók elrejtették ezt a jelenetet a stáblista közepére, úgyhogy ha eddig te sem tudtad, hogy a pár végül kimondja egymásnak az igent, akkor lépj be újra a Netflixbe és nézd végig teljesen a befejező részt, mert nagyon megható pillanatokkal zárul le TÉNYLEG az évad.
Penelope bármennyire is élvezte azt, hogy Lady Whistledown lehet, befejezte a pletykalap írását, mert már mindenki tudta, ő áll mögötte és ez pedig megnehezítette a helyzetét. Ráadásul időközben rátalált önmagára, a saját hangjára és a szerelemre is, ezért inkább már a regényén dolgozik – ez önmagában nem is lenne olyan meglepő fordulat, az viszont igen, hogy valaki elhatározta, átveszi tőle Lady Whistledown szerepét és jelent arról, mi történik a társaságban.
Apropó titkok: kiderült, hogy Sophienak valójában van hozománya, az apja gondoskodott róla, csak Lady Araminta ellopta azt a saját lányainak. De a Bridgerton család hajlandó volt eltekinteni a feljelentéstől, ha a nő alátámasztja Sophie nemesi származását, mert így Benedict elveheti őt anélkül, hogy a társaság kitaszítaná őket.
Sophie és Benedict tündérmeséje többeket is inspirált a Bridgerton családban: Eloise-t arra, hogy talán mégis hisz a szerelemben, ami sokkoló fordulat tőle, mivel eddig határozottan vénlány akart maradni, Violet viszont a fia szerelmének megmentése közben rájött, mennyire hiányzik neki a gondtalan, vad, fiatalkori énje, aki nem valaki felesége és édesanyja. Éppen ezért kijelentette Marcusnak, hogy egyelőre nem szeretne újraházasodni – a férfi viszont szeretne megállapodni, így tulajdonképpen szakítottak egymással.
Nemcsak Marcus, Michaela is elhagyta azt, akit szeret, azaz Francescát. John unokatestvére láthatóan rádöbbent, hogy a barátságnál többet érez a néhai rokona felesége után, ezért Francesca kérése ellenére, köszönés nélkül távozik Londonból.
Apropó sokk, tudtad, hogy A Bridgerton család sztárjai közül többen is szerepeltek a Harry Potter filmekben is?
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
Szavak, amelyeket imádnak használni a Z generációsok, de a milleniállok kifutnak tőlük a világból
Te mennyit ismersz belőlük?
Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
7 bob frizura tavaszra, ami szó szerint mindenkinek tökéletesen áll
A bob tipikusan az a frizura, amit még maga Hailey Bieber is imád.
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.