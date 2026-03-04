Napi Horoszkóp
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz

#Sorozat
#finálé
#netflix
#4. évad
#a bridgerton család
Dóri
Kult
Utoljára frissült: 2026. március 4. 08:07

Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!

Már streamelhető A Bridgerton család negyedik évadjának MINDEN epizódja, és ha hozzánk hasonlóan elképesztően vártad már az új részeket, akkor biztosan te is ledaráltad már mindet – akár többször is. Szóval készen állsz arra, hogy kibeszéljük a finálét, és azt, hogy hány sokkoló fordulat várt minket az utolsó epizódban!

Olvasd el ezt is! 5 dolog A Bridgerton család 4. évadában, ami teljesen más, mint a könyvben

Először is: sokan lemaradtak Sophie és Benedict esküvőjéről, mert az alkotók elrejtették ezt a jelenetet a stáblista közepére, úgyhogy ha eddig te sem tudtad, hogy a pár végül kimondja egymásnak az igent, akkor lépj be újra a Netflixbe és nézd végig teljesen a befejező részt, mert nagyon megható pillanatokkal zárul le TÉNYLEG az évad.

Penelope bármennyire is élvezte azt, hogy Lady Whistledown lehet, befejezte a pletykalap írását, mert már mindenki tudta, ő áll mögötte és ez pedig megnehezítette a helyzetét. Ráadásul időközben rátalált önmagára, a saját hangjára és a szerelemre is, ezért inkább már a regényén dolgozik – ez önmagában nem is lenne olyan meglepő fordulat, az viszont igen, hogy valaki elhatározta, átveszi tőle Lady Whistledown szerepét és jelent arról, mi történik a társaságban.

Olvasd el ezt is! Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!

Apropó titkok: kiderült, hogy Sophienak valójában van hozománya, az apja gondoskodott róla, csak Lady Araminta ellopta azt a saját lányainak. De a Bridgerton család hajlandó volt eltekinteni a feljelentéstől, ha a nő alátámasztja Sophie nemesi származását, mert így Benedict elveheti őt anélkül, hogy a társaság kitaszítaná őket.

Sophie és Benedict tündérmeséje többeket is inspirált a Bridgerton családban: Eloise-t arra, hogy talán mégis hisz a szerelemben, ami sokkoló fordulat tőle, mivel eddig határozottan vénlány akart maradni, Violet viszont a fia szerelmének megmentése közben rájött, mennyire hiányzik neki a gondtalan, vad, fiatalkori énje, aki nem valaki felesége és édesanyja. Éppen ezért kijelentette Marcusnak, hogy egyelőre nem szeretne újraházasodni – a férfi viszont szeretne megállapodni, így tulajdonképpen szakítottak egymással.

Nemcsak Marcus, Michaela is elhagyta azt, akit szeret, azaz Francescát. John unokatestvére láthatóan rádöbbent, hogy a barátságnál többet érez a néhai rokona felesége után, ezért Francesca kérése ellenére, köszönés nélkül távozik Londonból.

Apropó sokk, tudtad, hogy A Bridgerton család sztárjai közül többen is szerepeltek a Harry Potter filmekben is?

Galéria / 6 kép

5+1 Harry Potter-színész, aki szerepelt A Bridgerton családban is

