5 musical, amit akkor is érdemes megnézned, ha távol áll tőled a zenés műfaj

Ha a musical szó hallatán azonnal csillogó jelmezeket, túláradó romantikát és a legváratlanabb pillanatokban dalra fakadó szereplőket képzelsz magad elé, teljesen érthető, ha eddig inkább a prózai előadásokat választottad. A műfaj azonban ennél jóval sokszínűbb: lehet belőle feszült pszichothriller, sötét családi rejtély, háborús túlélődráma vagy olyan történelmi rockprodukció, amely egy koncert energiájával mesél a múltról.

A következő négy előadásban nem a dalok helyettesítik a történetet, hanem még intenzívebbé teszik azt. Akkor is működhetnek, ha egyébként ritkán jársz zenés színházba – sőt, talán éppen ezekkel érdemes elkezdened.

Mindig itt leszünk… Mohács 500 – amikor a történelem végre nem tananyagnak érződik

forrás: Budapesti Operettszínház / Janus Erika

A mohácsi csatáról valószínűleg mindenkinek felvillan néhány iskolai emléke: 1526, II. Lajos, hatalmas túlerő, nemzeti tragédia. A Budapesti Operettszínház új történelmi rockmusicalje azonban nem évszámokat akar felmondani, hanem azt mutatja meg, milyen emberek álltak az események mögött – és milyen lehetett huszonévesen egy egész ország sorsát a válladon érezni.

A történet középpontjában a fiatal II. Lajos és felesége, Habsburg Mária áll. A király tudja, milyen esélyekkel indul a közelgő csatába, mégsem fordít hátat az országának. Mellette olyan történelmi alakok jelennek meg, mint Szapolyai János, Tomori Pál és I. Szulejmán, de a darab ereje éppen abban rejlik, hogy nem érinthetetlen szobrokként, hanem vágyakkal, félelmekkel és döntési helyzetekkel küzdő emberekként látjuk őket.

II. Lajost váltott szereposztásban Tassonyi Balázs és Kocsis Dénes, Habsburg Máriát Nagy Alma Virág és Árki Lili Katalin alakítja. Szapolyai János szerepében Kocsis Dénes, Sándor Péter és György-Rózsa Sándor, Tomori Pálként pedig többek között Sándor Péter és Nagy Lóránt látható. A produkció zenéjét és dalszövegeit Szomor György jegyzi, a rendező Homonnay Zsolt.

Ez tehát nem kosztümös történelemóra: rockzene, látványos tömegjelenetek és nagyon is mai dilemmák találkoznak benne. Arról beszél, hogyan maradhat meg egy közösség egy olyan vereség után, amelynek elvileg mindent el kellett volna pusztítania. Ha szereted a nagyszabású történelmi filmeket vagy a feszült politikai sorozatokat, a Mindig itt leszünk… Mohács 500 lehet a te belépőd a musicalek világába.

Jekyll és Hyde – egy pszichothriller, amelyben a főhős saját maga elől menekül

forrás: Budapesti Operettszínház Sándor Péter

A Jekyll és Hyde minden, csak nem könnyed, habos-babos zenés történet. Frank Wildhorn musicalje Robert Louis Stevenson klasszikus rémregényére épül, és olyan, mintha egy viktoriánus pszichothrillert, egy sötét romantikus drámát és egy grandiózus rockkoncertet gyúrtak volna össze.

Dr. Henry Jekyll megszállottan keresi a választ arra, el lehet-e választani egymástól az emberben élő jót és rosszat. Miután nem kap engedélyt az emberkísérletekre, saját magán próbálja ki a szérumát. A kísérlet működik – csak éppen nem úgy, ahogyan remélte. Megszületik Edward Hyde, Jekyll fékezhetetlen, erőszakos és egyre nehezebben kontrollálható másik énje.

A címszerep különleges színészi feladat, hiszen ugyanannak az előadónak kell egyik pillanatról a másikra átváltania az idealista orvosból a kiszámíthatatlan Hyde-dá. A Budapesti Operettszínház produkciójában Dolhai Attila, Homonnay Zsolt és Sándor Péter váltják egymást a kettős szerepben. Lucy Harrist Füredi Nikolett, Baranyai Annamária és Nádasi Veronika, Emma Carew-t pedig Széles Flóra, Dancs Annamari, Fekete-Kovács Veronika és Kelemen Fanni alakítja az egyes szereposztásokban.

Lucy és Emma nem egyszerűen a főhős köré írt szerelmi szereplők: két teljesen különböző világot és két lehetséges életet képviselnek. Miközben Emma Jekyll biztonságos, rendezett jövőjéhez tartozik, Lucy az a nő, aki Hyde veszélyes oldalával kerül szembe. A két történetszál lassan ugyanabba a rémálomba fut bele.

A látvány sötét, a történet tele van gyilkossággal, morális dilemmával és fokozódó feszültséggel, a zene pedig inkább koncertszerűen elementáris, mint klasszikusan „musicales”. Ha szereted a true crime-ot, a gótikus horrort vagy azokat a sorozatokat, amelyekben egyre kevésbé tudod, kiben bízhatsz, a Vincze Balázs rendezte Jekyll és Hyde jó eséllyel beszippant.

Valahol Európában – egy túlélőtörténet azokról, akiknek túl korán kellett felnőniük

forrás: Magyar Színház

A Valahol Európában első pillantásra történelmi darab, valójában azonban nagyon mai kérdésekről beszél: hová tartozunk, kiben bízhatunk, és mi marad belőlünk, amikor egyik napról a másikra elveszítjük a biztonságot jelentő világot?

A második világháború után járunk. Otthon és család nélkül maradt gyerekek bandába verődve próbálnak életben maradni. Éhesek, fáznak, lopnak és menekülnek – nem azért, mert eredendően rosszak, hanem mert senki sem maradt, aki vigyázna rájuk. A csapat élén Hosszú áll, aki keménységével próbál rendet tartani, miközben ő maga is tele van feldolgozatlan veszteséggel. Suhanc, vagyis Éva érkezésével pedig az is kiderül, mi rejlik a túléléshez felépített páncélok mögött.

A gyerekek egy romos kastélyban találnak menedéket, ahol megismerik az idős zeneszerzőt, Simon Pétert. A férfi eleinte betolakodóként tekint rájuk, később azonban mindannyian felismerik, hogy talán éppen egymás jelenthetik számukra az elveszett családot. A külső veszély közben egyre közeledik, és a gyerekeknek dönteniük kell: ismét menekülnek, vagy ezúttal kiállnak egymásért.

A Nagy Viktor rendezte előadás Hosszú szerepében többek között Sándor Péterrel látható, Évát/Suhancot Jenes Kitti és Molnár Janka is alakítja. A gyerekszereplők energiája különösen erőssé teszi a produkciót: nem háttérként vannak jelen, hanem ők viszik a vállukon a történet jelentős részét.

Dés László zenéje és a jól ismert dalok úgy emelik fel a történetet, hogy közben egy pillanatra sem feledtetik annak súlyát. A Valahol Európában azoknak is erős élmény lehet, akik alapvetően a realista drámákat szeretik. Ez ugyanis elsősorban nem háborús történet, hanem egy fájdalmasan szép found family-sztori arról, hogy néha nem azokból lesz a családunk, akiket készen kapunk, hanem azokból, akik a legrosszabb pillanatban sem hagynak magunkra.

Rebecca – gótikus romantika, luxus és egy halott nő nyugtalanító jelenléte

forrás: Erkel színház

Egy elszigetelt angol birtok, egy titokzatos özvegy, egy névtelen fiatal nő és az előző feleség, aki halála után is uralni látszik az egész házat. A Rebecca története már önmagában is tökéletes alapanyag egy sötét, romantikus thrillerhez – Lévay Szilveszter és Michael Kunze musicalje pedig még intenzívebbé teszi Manderley nyugtalanító világát.

A történet fiatal főhősnőjét egyszerűen csak úgy ismerjük: „Én”. Monte-Carlóban találkozik a gazdag és zárkózott Maxim de Winterrel, majd rövid időn belül a férfi feleségeként érkezik meg Manderley-be. Az álomszerű románc azonban hamar rémálommá változik. Az új Mrs. de Winter mindenhol Maxim első feleségének nyomait látja, a házvezetőnő, Mrs. Danvers pedig egyértelművé teszi számára, hogy Rebecca helyét soha senki nem foglalhatja el.

Csakhogy minél többet tudunk meg a tökéletesnek hitt Rebeccáról, annál több repedés jelenik meg a gondosan őrzött képen. Mi történt vele valójában? Miért retteg Maxim a múltjától? És Mrs. Danvers gyásza vajon meddig képes elmenni?

Az Erkel Színház Béres Attila rendezte produkciójában „Én” szerepét Kovács Gyopár és Tóth Angelika, Maxim de Wintert Brasch Bence és Feke Pál alakítja. Mrs. Danversként Malek Andrea és Gallusz Nikolett látható, Jack Favell szerepében pedig Veréb Tamás és Puskás-Dallos Péter váltják egymást. A látványos díszletek és a hatalmas színpad különösen jól állnak Manderley elegáns, mégis fenyegető világának.

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