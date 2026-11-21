Életmód
Toplista: a 15 legjobb sorozat 2026-ból, amit ledarálhatsz a hétvégén
Forrás: Apple tv
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Mire végigpörgeted az összes streamingapp kínálatát, néha már el is megy a kedved a sorozatozástól. Pedig 2026-ban bőven érkeztek olyan újdonságok, amelyek megérnek egy bekuckózós hétvégét: romantikus sztorik, fordulatos krimik és kosztümös szerelmek közül is válogathatsz. Összegyűjtöttünk 15 idén indult sorozatot, és az IMDb nézői pontszámai alapján sorrendbe tettük őket, hogy könnyebben megtaláld a következő kedvencedet. Már csak a nasiról kell gondoskodnod!
Íme a top15 legjobb sorozat 2026-ból:
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