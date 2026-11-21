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Van pénzed matchára, de lakásra soha nem lesz? – Az igazság a „little treat economy” mögött

3000 forintos matcha, egy új szájfény, péksüti hazafelé vagy egy újabb Labubu. A Gen Z imádja a kis jutalmakat, miközben sokan közülük úgy érzik, saját lakásra talán soha nem lesz pénzük. De tényleg azért nem jutnak előre, mert túl sokat költenek apróságokra?