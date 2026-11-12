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6+1 horrorsorozat a 2000-es évekből, ami még tényleg para is volt

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#horrorsorozat
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Kult
Utoljára frissült: 2026. november 11. 16:06
6+1 horrorsorozat a 2000-es évekből, ami még tényleg para is volt
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Ha a kétezres években te is a takaró mögül lestél ki a tévére, ezek a hátborzongató sorozatok biztosan előhoznak néhány emléket.

Volt idő, amikor egy baljós, késő esti főcím után már azon gondolkodtál, biztosan jó ötlet-e végignézni az esti sorozatot. Aztán persze maradtál, mert tudnod kellett, ki járkál az elhagyatott házban, mit titkolnak a kisváros lakói, vagy ki lesz a következő áldozat. A kétezres évek borzongatós sorozatai között akadt szellemes, szörnyes és gyilkos után nyomozós történet is, egy-egy jelenetük pedig jóval tovább veled maradt, mint szeretted volna. Most összegyűjtöttünk néhány emlékezetes darabot – vajon melyik miatt nem mertél annak idején egyedül kimenni a sötét folyosóra?

Odaát

Nem véletlenül ezt a sorozatot tettük első helyre, mert az volt A sorozat, ami sokakat horrorfanná tett! Az Odaát, amely két testvért mutatott be, akik a természetfelettivel vették fel a harcot, az első évadok során kifejezetten ijesztő volt. Gyakran nagyon para lényekkel küzdött meg Sam és Dean, és bár idővel a fókusz a "minden epizódban más szörnnyel harcolunk" helyett az angyalok és démonok köré helyeződött át, azért azt kijelenthetjük, hogy végig közönségkedvenc maradt a 15 évad során!

Kép
forrás: CW

Dead Set

Ezt a sorozatot pár éve modernebb köntösben újraforgatták, de szerintünk a 2000-es években készült változat sokkal ijesztőbb volt! A történet egy Big Brother-évad szereplőit mutatta be a világtól elzárt villában, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy közben odakint elszabadult egy zombijárvány. És már régesrég nem nézi őket senki a kamerák másik oldalán. Top zombis horrorsorozat!

Kép
forrás: Dead Set

A Harper-sziget

Ez a 2009-es sorozat sokak kedvence volt, és meg tudjuk érteni! Egy esküvő vendégei olyan szigetre érkeztek, ahol évekkel korábban már történt egy borzalmas gyilkosságsorozat. Aztán a násznép tagjai is fogyni kezdtek. Sorozatformátumú slasher volt ez, amelyben a „ki lesz a következő?” és a „ki a gyilkos?” kérdés egyszerre tartotta fenn a feszültséget.

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forrás: A Harper-sziget

Afterlife

Emlékszel még Andrew Lincoln horrosorozatára? Egy halottakat látó médium és egy szkeptikus pszichológus története volt ez, igazi kísértetes sorozat, amely a gyászra, a nyugtalanító jelenésekre és a lassan felépülő félelemre épített. Igen para volt!

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forrás: Afterlife

A horror mesterei

Ez egy klasszikus, ami nem véletlenül kerül fel az ilyen és ehhez hasonló listákra. Önálló, nagyjából egyórás rémtörténetek voltak ezek olyan rendezőktől, mint John Carpenter, Dario Argento vagy Tobe Hooper. A természetfeletti borzalmaktól a brutális, véres történetekig sokféle horror belefért, így végül is mindenki talált kedvenc epizódot.

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forrás: A horror mesterei

The Walking Dead

Ez a sorozat a 2000-es évek végén, vagyis 2010-ben érkezett meg, és még sok-sok évadot megélt, de nem tudtuk kihagyni, mert igazi korszakalkotó zombis széria volt, ami után szinte egymást váltották a zombis filmek és sorozatok. Rick és a többi túlélő történetét mutatta be egy olyan világban, ahol az emberek már ritkaságnak számítanak, és minden a túlélésről szól. Az első pár évad lekörözhetetlen!

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forrás: The Walking Dead

+1: Rejtélyek városa

Ez is felkerült a listánkra, bár ez inkább misztikus sci-fi kategória volt, viszont akadtak ijesztő jelenetek benne. Meg hát az alapsztori is beparáztathatott könnyen! Egy pusztító hurrikán után különös dolgok történtek egy kisvárosban: többen furcsa fényeket láttak, a viharban eltűnt emberek pedig visszatértek, de mintha már nem önmaguk lettek volna... És igen, alienekhez kötődött a sztori!

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forrás: Rejtélyek városa

Videók

Videók

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