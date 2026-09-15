15 nagyon para horrorfilm a 2000-es évekből, ami még mindig lekörözhetetlen

2026-ban már bőven lehetőségük van a készítőknek arra, hogy extra para, nagyon ijesztő horrorfilmeket készítsenek. A technológia sokat fejlődött, a CGI tényleg olyan, hogy sokszor nem tudjuk eldönteni, amit látunk valós-e vagy sem... De mégis... Van valami azokban a 2000-es évekbeli horrorokban, amit a modern filmnek nem tudnak visszaadni. Biztos van ebben bőven nosztalgia is, de úgy gondoljuk, az alábbi 15 horrorfilm egyszerűen felülmúlhatatlan! Rád melyik hozta leginkább a frászt anno?

Nem fogadott hívás

Ez a horrorfilm valami eszméletlen ijesztő volt akkoriban! A sztori szerint az emberek nem fogadott hívásokat és hangüzeneteket kapnak a saját telefonszámukról – a jövőből. A hangüzenetben általában a saját haláluk előtti utolsó pillanataikat hallják, majd amikor elérkezik az üzenet időpontja, tényleg meghalnak. A főszereplő, Beth elkezd utánajárni, mi köti össze az áldozatokat, miközben egyre több ismerőse kap ilyen hívást, és ő maga is bekerül a sorba.

forrás: Nem fogadott hívás

Halálos kitérő

Egy csapat fiatal letér az útról Nyugat-Virginia erdeiben, majd miután lerobbannak, kénytelenek rájönni, hogy nincsenek egyedül: beltenyésztett, kannibál hegyi emberek vadásznak rájuk. Onnantól klasszikus túlélőhorror indul – erdő, csapdák, menekülés, brutális gyilkosságok. Eliza Dushku volt az első rész főszereplője, és annyira felkapottá vált az egész film, hogy valódi franchise lett belőle (egyre kevésbé jó filmekkel).

forrás: Halálos kitérő

A titkok kulcsa

Kate Hudson nem egy horrorfilmes arc, de ebben a filmben mégis főszerepet vállalt. És milyen jól tette! Sokak szerint a 2000-es évek egyik legjobb thrillerje A titkok kulcsa. A színésznő játssza Caroline-t, egy fiatal hospice-ápolót, aki munkát vállal egy elhagyatott ültetvényházban, ahol egy idős, lebénult férfit kell gondoznia. A ház tele van furcsa lezárt ajtókkal, és Caroline kap egy csontkulcsot, amivel szinte mindent ki tud nyitni. Ahogy egyre jobban beleássa magát a ház múltjába, kiderül, hogy a környéken hoodoohoz kapcsolódó rituálék és sötét családi titkok történtek, és a férfi állapota sem feltétlenül az, aminek elsőre tűnik.

forrás: A titkok kulcsa

A sötétség leple

Ez az a film, amire Instán a legtöbben írták, hogy gyerekkoruk legtöbb rémálmát okozta. És megértjük, miért! A sztori középpontjában egy kisvárosi legenda áll: Matilda Dixont egykor „Fogtündérként” ismerték, mert érmét adott a gyerekeknek a kihullott tejfogukért. Miután igazságtalanul megvádolták és kivégezték, bosszúálló szellemként tér vissza, és azokra vadászik, akik meglátják az arcát. A főszereplő, Kyle gyerekként túlélte Matilda támadását, évekkel később pedig visszatér Darkness Fallsba, amikor egy kisfiúval ugyanaz kezd történni.

forrás: A sötétség leple

Jeepers Creepers – Ahol a rémület kezdődik

Ez egyike azoknak a horrorfilmeknek, amelyekben Justin Longnak naaagyon nincs szerencséje! A sztori szerint egy testvérpár hazafelé autózik egy kihalt országúton, amikor észrevesznek egy furcsa alakot, aki valamit egy elhagyatott templom melletti csőbe dobál. Darry persze visszamegy, hogy megnézze, mit rejteget az alak — és ezzel el is indul a rémálom. Kiderül, hogy a környéket egy The Creeper nevű természetfeletti lény terrorizálja, amely 23 évente 23 napra felébred, és emberekre vadászik. És nem egyszerűen megöli őket... A Creeper teherautója önmagában instant 2000-es évekbeli horrorikon lett.

forrás: Jeepers Creepers

Cry wolf

Ezt a filmet csak a legnagyobb horrorfanok látták, és nem is igazán a klasszikus horror kategóriába sorolnák, hanem inkább tinis horrornak neveznénk. Egy elit bentlakásos iskola diákjai rendszeresen játszanak egy hazugságokra épülő játékot. Amikor a közelben meggyilkolnak egy fiatal nőt, kitalálnak egy kamu sorozatgyilkost, „The Wolfot”, majd e-mailben elterjesztik az egész iskolában, hogy ő áll a gyilkosság mögött, és újabb áldozatokra készül. A poén addig működik, amíg pont olyan dolgok nem kezdenek megtörténni, amiket ők találtak ki. A diákokat valaki üldözni kezdi, és egy idő után már ők sem tudják, hogy még mindig valamelyikük szórakozik-e velük, vagy valóban létezik a gyilkos. Amúgy a film anno azért is futott nagyot, mert a főszereplők között olyan nevek szerepelnek, mint Julian Morris, Jared Padalecki, Lindy Booth és Jon Bon Jovi.

forrás: Cry wolf

A gödör

Ez a film jó pár álmatlan éjszakát okozott nekünk! Négy elitiskolás tinédzser úgy dönt, hogy egy hétvégére elbújik egy elhagyott föld alatti bunkerben, hogy kihagyjanak egy iskolai kirándulást és bulizhassanak. A terv szerint pár nap múlva valaki kiengedi őket — csakhogy senki nem jön, az ajtó pedig zárva marad. Ahogy fogy az étel és a víz, a társaság egyre jobban szétesik, és lassan kiderül, hogy nem minden úgy történt, ahogy az egyetlen túlélő elmeséli. A film végig játszik azzal, hogy kinek a verzióját lehet elhinni, és fokozatosan derül ki, mi történt valójában odalent.

forrás: A gödör

A barlang

Sokak szerint ez a világ egyik legjobb horrorfilmje, ami ennyi év elteltével is méltán megérdemli ezt a címet. Ha láttad, tudod, miért! Hat nő elutazik egy eldugott barlangrendszerhez, hogy együtt túrázzanak és barlangásszanak. Már önmagában is elég para a helyzet: szűk járatok, omlások, teljes sötétség, nincs biztos kijárat, ráadásul hamar kiderül, hogy nem is abban a feltérképezett barlangban vannak, ahol hitték. Aztán rájönnek, hogy nincsenek egyedül odalent...

forrás: A barlang

A kör

Létezik kultikusabb film A körnél a 2000-es évekből? Ez volt az a horrorfilm, ami után az emberek sorra keresték a hasonlóan para filmeket, jött például Az átok is, de ez, ez tényleg emlékezetes maradt. Rachel Keller újságíró, aki egy rejtélyes videokazetta után kezd nyomozni. A legenda szerint aki megnézi a felvételt, kap egy telefonhívást, amelyben csak ennyit mondanak neki: „hét nap” — majd pontosan egy héttel később meghal. Rachel természetesen megnézi a kazettát, ezért versenyt fut az idővel, hogy kiderítse, ki készítette, és mit jelentenek a rajta látható nyugtalanító képek.

forrás: A kör

Stay Alive – Ezt éld túl!

Emlékszel még erre a filmre? Ez is nagyon jó volt! Egy baráti társaság hozzájut egy titokzatos horror-videojátékhoz, ami Báthory Erzsébet legendájára épül. Hamar rájönnek, hogy van egy nagyon durva szabály: ha meghalsz a játékban, röviddel később a való életben is ugyanúgy halsz meg. Ahogy sorra fogynak a játékosok, a túlélők megpróbálják kideríteni, honnan származik a játék, és hogyan lehet megállítani a benne szereplő „Véres Grófnőt”, mielőtt őket is utoléri.

forrás: Stay Alive

Pulse

Karrierje kezdetén Kristen Bell és Ian Somerhalder sem mondott nemet egy jó kis horrorra! Ráadásul ennek a képi világa annyira lehangoló, hogy igazából már ez ad neki egyfajta hangulatot, pláne, ahogy haladunk előre a történetben. Egy hacker véletlenül megnyit egy átjárót, amin keresztül szellemszerű lények kezdenek terjedni az interneten és a vezeték nélküli hálózatokon keresztül. Az emberek furcsa e-maileket és videóüzeneteket kapnak, majd egyre többen eltűnnek vagy öngyilkosságot követnek el. A film egyik legjobb ötlete, hogy itt maga a technológia válik kapuvá: telefon, e-mail, Wi-Fi – gyakorlatilag minden, ami csatlakozik a hálózathoz, veszélyessé válik.

forrás: Pulse

Viasztestek

Ez is klasszikus! Sőt, talán az egyik leghíresebb film ezen a listán. Egy baráti társaság autózik egy egyetemi focimeccsre, de útközben lerobbannak egy furcsán kihalt kisváros közelében. Elindulnak segítséget keresni, de amit a városban találnak, az mindenen túl tesz, és bizony rövidesen az életükért kell küzdeniük. Természetesen a viaszmúzeum komoly szerepet kap a történetben! És az már csak hab a tortán, hogy Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki és Paris Hilton is szerepelnek benne.

forrás: Viasztestek

A texasi láncfűrészes mészárlás

A történetben egy fiatalokból álló társaság Texasban utazik, amikor felvesznek egy zavart stoppost. Röviddel később segítséget keresve egy eldugott házhoz jutnak, ahol kiderül, hogy egy brutális család és Leatherface, a láncfűrésszel gyilkoló maszkos férfi uralja a környéket. Innentől klasszikus túlélőhorror: menekülés a házból és a környező vidékről, miközben Leatherface egyenként vadászik rájuk. Jessica Biel főszereplésével!

forrás: A texasi láncfűrészes mészárlás

Félelem.com

Amikor ez a film megjelent, még az internet sem volt annyira elterjedt. A történetben rejtélyes halálesetek kezdik borzolni a kedélyeket, és Mike Reilly nyomozó arra próbál rájönni, mi köti össze az áldozatokat. Hamar kiderül, hogy mindannyian ugyanazt a különös weboldalt látogatták meg, és 48 órán belül meghaltak.

forrás: Félelem.com

Ismeretlen hívás

A főszereplő, Jill bébiszitterkedni megy egy hatalmas, félreeső házba. Eleinte minden nyugodtnak tűnik, aztán furcsa telefonhívásokat kezd kapni egy ismeretlen férfitól, aki egyre fenyegetőbb dolgokat mond neki. Jill értesíti a rendőrséget, akik megpróbálják bemérni a hívásokat. A nagy fordulat az, hogy kiderül: a telefonáló nem valahonnan kívülről hívja, hanem bent van a házban. Innentől a film teljes túlélőthrillerré vált: Jillnek úgy kell kijutnia a házból és megvédenie a gyerekeket, hogy közben fogalma sincs, hol rejtőzik a férfi.

forrás: Ismeretlen hívás