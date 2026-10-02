8 film a 90-es és 2000-es évekből, aminek berendelték a folytatását, és nem is tudtál róla

Az elmúlt években elég bevett szokás lett Hollywoodban, hogy a 90-es és 2000-es évek klasszikus, népszerű filmjeit és sorozatait visszahozzák a rajongók kedvéért. Ez jelenthet persze teljes remake-et (lásd a Bűbájos boszorkákat például, ami azért nem lett túl nagy siker...), szimplán folytatást (mint a Doktor Szöszi sorozat, ami egy előzményszéria) vagy rebootot, amikor az eredeti szereplőgárdát hozzák vissza. Utóbbi kategóriájába esik Az ördög Pradát visel 2, az Átkozott boszorkák 2 vagy akár a Szívek szállodája legutóbbi, négyepizódos folytatása.

És most gőzerővel készülnek a rebootok ám! Csak könnyen lehet, hogy lemaradtál a hírekről, és nem tudtad, hogy a Neveletlen hercegnő 3 és A múmia 3 mellett még jó néhány régi kedvenc rebootját is berendelték. Sőt, van, amit már konkrétan le is forgattak, és hamarosan meg is érkezik! Íme néhány, amit már tűkön ülve várunk!

Kőkemény család

Sokan imádták a filmet, és a legjobb, hogy jön a folytatás. Bár ez kicsit keserédes lesz, mert a csodás Diane Keaton nélkül azért más lesz a hangulat, az biztos. Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Claire Danes, Dermot Mulroney és Luke Wilson viszont biztosan visszatérnek. Húsz évvel később ismét karácsonyra gyűlik össze a család, az apa pedig bemutatja új párját, akit Jean Smart alakít. A forgatást idén őszre tervezik, premierdátum még nincs.

forrás: Kőkemény család

Romy és Michelle

Mira Sorvino és Lisa Kudrow újra eljátsszák az ikonikus barátnőket, a folytatás forgatása pedig már 2026 júniusában elkezdődött. Ezúttal egy esküvő hozza össze a régi társaságot, a történet pedig harminc évvel az első film után játszódik. Romy és Michele továbbra is a Beverly Hills-i butikjukat vezetik, amikor egy volt osztálytársuk esküvője elgondolkodtatja őket a saját szerelmi életükről. A régi csapatból Alan Cumming, Janeane Garofalo, Camryn Manheim és Julia Campbell is újra szerepelnek. És ha lehet hinni a híreknek, 2027-ben megérkezik a Hulura a film.

forrás: Romy és Michelle

World War Z

Az egyik legjobban imádott zombifilm, és 13 év után végre jön a folytatás. Ez már hivatalos hír, hiszen a Paramount szeptember 18-án megerősítette nemcsak a második részt, de azt is, hogy Brad Pitt visszatér benne. Korábban még bizonytalan volt a részvétele, de ez azóta eldőlt. A sztoriról még nem sokat tudni, és valószínűleg a mozikba is legkorábban 2028-ban kerül, de azért jó tudni, hogy készül!

forrás: World War Z

Álljon meg a nászmenet!

A 90-es évek egyik legjobban szeretet Julia Roberts filmje (annak ellenére, hogy maga a karakter viselkedése hagy némi kívánnivalót maga után), és most készül a második rész is. A Sony már dolgozik az ügyön, már megvan, ki írja a forgatókönyvet is. Julia Roberts maga is megerősítette, hogy felkeresték ennek kapcsán és zajlanak a tárgyalások a visszatéréséről, de hivatalos infó erről még azért nincs. A színésznő korábban azt is elmondta, hogy szívesen megnézné, hogyan alakult a szereplők élete, különösen Michael és Kimmy házassága – ez azonban az ő kívánsága, nem a második rész megerősített története.

forrás: Álljon meg a nászmenet!

Apádra ütök

Huszonhat évvel az első Apádra ütök után újra összegyűlik a Focker család: a negyedik részt ráadásul szinte mindjárt, november 25-én bemutatják. Ben Stiller és Robert De Niro mellett Teri Polo, Blythe Danner és Owen Wilson is visszatérnek, sőt, Ariana Grande is csatlakozott a csapathoz. A sztori szerint ezúttal Greg és Pam felnőtt fia, Henry készül házasodni, és egy határozott, korábban FBI-os túsztárgyalóként dolgozó nőt készül elvenni. A lány rögtön megtalálja a közös hangot Jackkel, Greg viszont úgy érzi, egyáltalán nem illik a fiához. Így most ő lesz a gyanakvó szülő, aki alaposan megvizsgálja a család leendő új tagját – és természetesen a híres hazugságvizsgáló is előkerül.

forrás: Apádra ütök

Legenda vagyok

Az első filmnek valójában kétféle befejezése van, és a folytatás az alternatív lezárást veszi alapul. Vagyis azt, amiben Will Smith karaktere NEM hal meg. A forgatókönyvíró korábbi terve szerint a történet évtizedekkel később játszódik majd, egy olyan világban, amelyet fokozatosan visszahódított a természet. Will Smith mellé pedig Michael B. Jordan érkezik a filmben!

forrás: Legenda vagyok

Apáca show

Az 1992-es Apáca show harmadik részét is bejelentették hivatalosan, Whoopi Goldberg visszatérésével. A színésznő ismét Delorist alakítaná, a forgatás azonban még nem kezdődött el, és premierdátum sincs. Whoopi épp az elmúlt hetekben beszélt arról, ohgy már türelmetlenül várja a forgatást, és reméli, hogy hamarosan megvalósul a film, mert "közben ő is öregszik." A visszatérést egyébként Maggie Smith 2024-es halála is nehezítette: Whoopi szerint a tiszteletes anyát alakító színésznő korábban szóban már igent mondott, és a kész forgatókönyvre várt. A történetet azóta át kellett dolgozni.

forrás: Apáca show

A hihetetlen család

Sokan imádták ezt a 2004-es animációs filmet, és bár kellett várni, de most végre jön a harmadik rész is! Az amerikai mozipremiert 2028. június 16-ra tűzték ki. Az új történetben a gyerekek kerülnek előtérbe: Violet és Dash titokban szuperhőskalandokba keverednek, miközben a kisöccsükre, Jack-Jackre is vigyázniuk kell, akinek folyamatosan új képességei jelentkeznek. Mr. Irdatlan közben azzal küzd, hogy vajon eljárt-e felette az idő, a család pedig egy olyan gonosszal találja szembe magát, aki együttesen is erősebb náluk.

forrás: A hihetetlen család

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