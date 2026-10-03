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10 túlélős film, amitől a kanapédon ülve is felmegy a pulzusod
Forrás: Sodródás c. film
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Segítségǃ
Egy munkahelyi konfliktus is elég kellemetlen, de képzeld el, hogy pont az elviselhetetlen főnököddel rekedsz egy lakatlan szigeten! Linda és Bradley egy repülőgép-szerencsétlenség egyedüli túlélőiként kénytelenek összefogni, hogy életben maradjanak. Csakhogy itt már nem a céges hierarchia dönti el, ki diktálja a szabályokat: Linda túlélési tudása hirtelen sokkal többet ér Bradley pozíciójánál. A segítségre várás egyre feszültebb hatalmi játszmává alakul, de azért a fekete humor sem marad ki belőle. Ez kicsit könnyedebb film, amiben azért van izgalom is.
Csúcsragadozó
Ez a film viszont azért jóval ijesztőbb! Sasha egy személyes tragédia után az ausztrál vadonban próbálja feszegetni a saját határait, ám a kaland hamar rémálommá válik. Egy kegyetlen férfi kiszemeli magának, és veszélyes macska-egér játékba kényszeríti: Sasha lesz a préda, akit mindenáron el akar kapni. A nőnek a nehéz tereppel és saját kimerültségével is meg kell küzdenie, miközben üldözője elől menekül.
Zuhanás
Becky a férje halála óta képtelen visszatérni a régi életéhez, ezért legjobb barátnője, Hunter egy extrém kalanddal próbálja kirángatni a gyászból: megmásznak egy elhagyott, több mint 600 méter magas rádiótornyot még a lebontása előtt. Amikor azonban a lefelé vezető létra leszakad, a két lány a torony tetején reked, minimális felszereléssel és segítségkérési lehetőség nélkül. A tűző nap, a szomjúság és a kimerültség mellett a köztük húzódó feszültségekkel is szembe kell nézniük. A második része egyébként épp most megy a mozikban!
Utolsó lélegzet
Egy rutinmunka életveszélyes mentőakcióvá válik, amikor egy mélytengeri búvár a felszíni hajó meghibásodása miatt az Északi-tenger mélyén reked. Megszakad a kapcsolata az életben tartó rendszerekkel, vésztartályában pedig csupán néhány percre elegendő levegő marad. Miközben Chris a sötét, jéghideg vízben várja a segítséget, társai minden lehetőséget megragadnak, hogy megmentsék. Az igaz történeten alapuló túlélőthrillerben nincs szükség gyilkosokra vagy szörnyekre: a fogyó oxigén és a könyörtelenül múló idő önmagában is elég ahhoz, hogy a kanapén ülve is visszatartsd a lélegzeted.
Sodródás
Ez a film azért is megterhelő, mert tényleg megtörtént. Tami és Richard egymásba szeretnek, majd kapcsolatuk igazi álomkalanddal folytatódik: együtt vágnak neki a Csendes-óceánnak egy vitorlással. Amikor azonban egy pusztító hurrikán csap le rájuk, a romantikus utazás élet-halál harccá változik. A hajó súlyosan megrongálódik, Richard megsérül, Taminak pedig kevés élelemmel és ivóvízzel kell megtalálnia az utat a biztonság felé.
A hó társadalma
Ez a film egy 1972-ben történt tragédiát mutat be, úgyhogy igaz történeten alapszik. Rendkívül nehéz nézni, előre szólunk! Egy uruguayi rögbicsapatot és kísérőiket szállító repülőgép lezuhan az Andokban, a túlélők pedig a hóval borított hegyek között rekednek, távol minden segítségtől. A dermesztő hideg, a sérülések és a fogyó élelem hamar világossá teszik, hogy olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyekre senki sem lehet felkészülve. Miközben egyre bizonytalanabb, hogy rájuk találnak-e a mentőcsapatok, egymás támogatása válik a legfontosabb kapaszkodójukká.
Oxigén
Egy nő egy lezárt kriokapszulában ébred, és fogalma sincs, ki ő, vagy hogyan került oda. Hamar kiderül, hogy az oxigénszint folyamatosan csökken, ezért még azelőtt kell megtalálnia a kijutás módját, hogy elfogy a levegője. Egyetlen segítsége a kapszula mesterséges intelligenciája, ám a válaszok megszerzéséhez előbb a megfelelő kérdéseket kell feltennie. Miközben próbálja összerakni emlékei töredékeit, egyre nyugtalanítóbb részleteket fedez fel a helyzetéről. Az Oxigén szinte végig ebben a szűk térben játszódik, a túlélésért folytatott küzdelmet pedig egy fordulatokkal teli sci-fi rejtéllyel kapcsolja össze.
Pitfall
Egy erdei kiruccanás rémálommá válik, amikor Scott elszakad a társaitól, és egy elrejtett, hegyes karókkal teli gödörbe zuhan. Súlyosan megsérül, önerőből képtelen kimászni, barátainak pedig gyorsan megoldást kell találniuk a kiszabadítására. Csakhogy hamar kiderül, hogy a csapda nem az egyetlen veszély az erdőben: valaki vadászik rájuk.
Préda
A film, ami Quentin Tarantino egyik legnagyobb kedvence, sőt, a rendező szerint a világ egyik legijesztőbb filmje is. Amikor egy pusztító hurrikán lecsap Floridára, Haley az evakuálási felszólítás ellenére hazamegy, hogy megkeresse az apját. Súlyosan sérülten talál rá a ház alatti szűk térben, ahonnan az egyre emelkedő víz miatt hamarosan egyikük sem tud kijutni. A vihar azonban csak az egyik veszély: az áradással aligátorok is érkeznek, amelyek minden menekülési kísérletet életveszélyessé tesznek.
Fenevad
Egy nemrég megözvegyült apa a két lányával Dél-Afrikába utazik, abban bízva, hogy a közös kaland segít közelebb kerülniük egymáshoz. A szafari azonban rémálommá válik, amikor egy orvvadászokat túlélő, agresszív oroszlán kezdi üldözni őket. Távol a segítségtől, a családnak minden találékonyságára szüksége van, hogy életben maradjon a ragadozóval szemben.
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