8 nem hétköznapi kávékülönlegesség, amit érdemes kipróbálnod

Mostani válogatásunkban az alapösszeállításoknál izgalmasabb és ritkább kombinációkat mutatunk be nektek a télbe illő forróságoktól kezdve a nyári kávéüdítőkig vagy az alkoholos italokig. Több illatos frissítő mára állandó vendéggé vált a kávézók itallapján, de talán még most is tudunk valami újat mutatni. Kávézásra fel!

Espresso tonic

Néhány éve jött divatba, de azóta a tavasz és nyár állandó slágere. Pohárba helyezett jégkockákra ráöntjük a tonikot, és utána kanállal szépen, finoman csorgatjuk bele a presszót. Isteni felfrissülés!

Sütőtökös latte

Az őszillatú pumpkin spice latte főleg hűvösebb időjárásra való, de hátha épp most utazol Alaszkába. Elkészítése során a cukrot és a vizet összekeverjük és felforraljuk, s miután a cukor feloldódott, hozzáadjuk a fahéjat, a szegfűszeget, a gyömbért, a szerecsendiót és a sütőtökpürét. 20 percig hagyjuk főni őket, utána átszűrjük, és kész is van a csoda.

Kávés granita

Isteni frissítő nyári hónapokra a Szicíliából érkező kávés jégkása. A cukrot és a vaníliás cukrot vízbe rakjuk, majd felforraljuk. Utána az egészet hőálló tálba tesszük, és összekeverjük a fekete kávéval. A lehűtött mixet fagyasztóban tároljuk, időnként pedig megkaparjuk a tetejét egy villával. Ha sikerült teljesen felkaparni, már fogyaszthatjuk is.

Galériánkban további 5 kávékülönlegességet találsz!

