Extrázd a hamburgert! 7 különleges recept, amit az idei grillszezonban ki kell próbálnod

Gyerekkoromban a hamburger még egyet jelentett a gyorséttermi kajákkal, de később a street food divatnak köszönhetően elterjedtek a kézműves hamburgerek, és rájöttem, hogy lehet kulináris élvezet is. Különösen akkor, ha tűzön sütve készül, mert az adja a legjobb ízt – és nem mellesleg a legjobb kerti parti feelinget is, ezért is tökéletes grillétel a hamburger.

A hamburger alfája és omegája: a húspogácsa

A klasszikus hamburger alapját a darált marhahús adja. Ahhoz, hogy szaftos legyen a húspogácsa, kb. 20% zsírtartalmú darált húsra van szükség, tehát ez nem éppen fogyókúrás étel, de az élvezeti értéke megér egy kis diétás bűnözést. Persze készülhet csirkéből is, csak akkor jóval szárazabb lesz a végeredmény. A profik egyébként arra esküsznek, hogy nem kész darált húst vesznek, hanem a hentesnél frissen daráltatják (lapockából vagy hátszínből, és vesefaggyút is kevertetnek hozzá a tökéletes állag érdekében).

Sokan előre befűszerezik a húst, de ez teljesen felesleges, majd sütés közben kell ízt kapnia a húsnak. Sózni pedig kifejezetten tilos sütés előtt, különben kiszárad a hús. Az egyetlen teendő vele, hogy összegyúrod, és speciális hamburgerpréssel megformázod a húspogácsákat. A grillen aztán mehet rá a só, valamint ízlés szerint a fűszerek. Oldalanként 2-3 perc alatt közepesen átsül, ami tökéletes a hamburgerhez.

Bolti helyett házi hamburgerbuci

Ma már szinte minden élelmiszerboltban kapható hamburgerzsemle, de ezek általában jóval kisebbek a kelleténél, másrészt eléggé szárazak, szóval erősen rontják az élményt. Megéri inkább kicsit többet pepecselni a konyhában, és házi hamburgerbucit sütni.

Hozzávalók:

- 600 g BL55 kenyérliszt

- 1 db tojás (+1 a kenéshez)

- 2 evőkanál joghurt

- 20 g friss élesztő

- 40 g vaj vagy margarin vagy olaj

- 2 evőkanál cukor

- 200 ml tej

- 1 teáskanál só

- szezámmag

Elkészítés:

Az élesztőt futassuk fel a cukros, langyos tejben, majd keverjük el a többi hozzávalóval, és dagasszuk a tésztát robotgéppel. Tegyük meleg helyre, fedjük le, és várjuk meg, amíg kétszeresére dagad. Ezután vágjuk 9 egyenlő darabra, formázzunk belőlük zsemlét, majd helyezzük őket sütőpapírral bélelt tepsire. Ismét kelesszük őket a duplájukra, utána kenjünk le a felvert tojással, szórjunk rájuk szezámmagot, végül süssük 180 fokon kb. 18-20 percig.

A bucikat akár órákkal előtte is megsüthetjük, csak be kell csomagolni őket, hogy ne száradjanak ki. Plusz trükk: dobjuk rá a grillre a zsemléket is félbevágott felükkel lefelé! A pirítás nemcsak izgalmasabb textúrát ad, hanem arról is gondoskodik, hogy a buci kevésbé szívja magába a húspogácsa és a feltétek szaftját.

És hogy milyen feltételekkel tudod megbolondítani a hamburgert? Mutatjuk a legfinomabb variációkat:

