Furcsa farmertrendek, amikért a híres emberek stylistjai odavannak - Mutatunk pár shopping tippet is!

A mom jeans és répafazon még mindig virágzik, és persze az egyenes szárú farmerok sikere is töretlen, a régmúlt idők, ma újra népszerű szabásai mellett viszont még mindig lapul pár olyan darab, amik nem csak a retró követelményeinek, de bizony a trendeknek is igencsak megfelelnek, mégis mostoha módon keveset beszélünk róluk. Éppen ezért gondoltuk, hogy most nagyító alá vesszük őket is, a divatszakma kicsit elhanyagolt, ám annál is színesebb és kreatív farmerjait.

8 kihagyhatatlan nyári trend, amit te is imádni fogsz Shopping Nem érdekel Elolvasom

A híresség stylistjai elárulták, hogy ők mely, sokszor indokolatlan mód alul értékelt darabokért vannak oda. A választékot elnézve pedig könnyen lehet, hogy te is elérzékenyülsz majd egy-egy farmer láttán, így még az is lehet, hogy az imádott farmerod mellé idén még egy új kincset is beszerzel majd!

Kattints tovább és nézd meg, hogy milyen újdonságokat tartogat még az idei nyár!

Galéria / 8 kép Különleges farmertrendek, amikért a hírességek stylistjai is odavannak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Van még nadrág, amit otthon is felkaphatsz - Mutatunk 10 shopping tippet Stílus Nem érdekel Elolvasom

instyle.com