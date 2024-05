A gyümölcsök elengedhetetlen részei étrendünknek, hiszen mindamellett, hogy igazi vitaminbombák, és létfontosságú tápanyagokat, vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaznak, még finomak is. Sokunk előszeretettel alkalmazza őket a fogyókúrák során, mert vitathatatlan, hogy némelyikük tényleg hozzájárulhat a felesleges plusz kilók leolvadásához és az anyagcsere gyorsításához. Rendkívül sok egzotikus és különleges gyümölcs van azonban, melyek szintén aktív közreműködői lehetnek az egészséges életmódnak, és sok-sok pozitív hatással rendelkeznek. Abban pedig biztosak vagyunk, hogy egyikük-másikuk létezéséről sokan még csak nem is hallottunk. Nem véletlen, hiszen olyan gyümölcsökről beszélünk, melyeket nem feltétlen tudunk minden élelmiszerbolt vagy zöldség-gyümölcs árus standjáról leemelni.

Melyek a legnépszerűbb gyümölcsök a világon?

Mielőtt a különleges vitaminbombákat kiveséznénk, ejtsünk azért néhány szót arról, vajon a világban melyek a leggyakrabban fogyasztott gyümölcsök! Azt gondolnánk, hogy a legnépszerűbb az alma, ám aki ezt hiszi, nagyot téved. Egyes statisztikák szerint ugyanis a banán a legelterjedtebb és széles körben ismert gyümölcs a világon, hiszen éves szinten több mint 10 milliárd darabot fogyasztunk el belőle világszerte. Nem kell aggódni, most következik az alma, mely sokunk által napi szinten fogyasztott finomság. Meglepő, de a világ vezető almatermelője Kína, így ez az ország igen fontos szerepet játszik a gyümölcs iránti globális kereslet kielégítésében. A harmadik helyet a szőlő nyerte el.

Félelmetes adat, ám igaz, hogy évente 50 millió görögdinnye kerül a háztartásokba – köszönhetően a fő termesztőnek, Brazíliának, de közkedvelt gyümölcs a narancs is, melyből 70 milliárdot termesztenek évente, és aminek fogyasztásában Amerika áll a ranglétrák élén. Ott fogyasztják ugyanis statisztikák szerint a legtöbb narancsot a világon. Töretlenül halad egyre feljebb a népszerűség tekintetében a mangó, melynek 75%-át Indiában termesztik. Sokan fogyasztjuk és kedveljük a különböző bogyós gyümölcsöket is, melyek közkedveltsége 48%-kal nőtt az utóbbi tíz évben.

Az ananász, a világ ötödik legjobban szeretett gyümölcseként számos kultúra és népcsoport mindennapi tányérjára is rákerül. Sok országban és régióban szeretik még a barackot is, amiben Olaszország vezeti a fő fogyasztás tekintetében a ranglistát, de jelentős a kereslet az áfonyára is, köszönhetően Chilének, mely a világ vezető áfonya-exportőre.

A listát mindenképpen ki kell egészítsük az avokádóval, mely növénytani besorolását illetően sokak szemében igen bizonytalan. Valóban érdekes kérdés, hogy az avokádó vajon gyümölcs vagy zöldség? Mert igazából az ember egyikkel sem tudja azonosítani, hiszen egyáltalán nem a megszokott zamatos és édes ízvilágú, mint egy klasszikus gyümölcs, de a hétvégi húsleves melletti gyökérzöldségek és a rántott hús mellé tálalt sültburgonya mellé sem tudjuk igazán elképzelni, mint zöldséget. Ennek ellenére kutatások megállapították, hogy az avokádó egy gyümölcs, ráadásul igen népszerű, hiszen az utóbbi évek tekintetében egyre inkább bekerült a köztudatba és nagyon sokan fogyasztjuk előszeretettel például saláták vagy krémek alapanyagaként.

