Mi a különbség az oldható és az oldhatatlan rostok között? Mindkettőre szükség van a fogyáshoz

A legfőképpen gyümölcsökben, zöldségekben, zabpehelyben, babban, diófélékben és magvakban található rostok olyan szénhidrátok, amelyeket más szénhidrátoktól eltérően a szervezet képtelen megemészteni, a vastagbélben bomlanak le az ott található baktériumok által. A rostról köztudott, hogy enyhíti a székrekedést, de valójában korántsem ez az egyetlen jótékony hatása van, sőt, igazi csodafegyvernek számít.

És azt sem árt tisztázni, hogy egyébként két csoportba sorolhatjuk a rostokat: vannak oldható és oldhatatlan fajták is. Mindkettőre igaz, hogy lassítják az emésztést, ezáltal a szervezetünk lassabban veszi fel a bennük található cukrot (glükózt), aminek köszönhetően a vércukorszinted nem emelkedik hirtelen a magasba.

Miért van szükségünk oldható rostokra?

Az oldható rostokban gazdag zabpehely, a diófélék, a bab, az alma és az áfonya fogyasztásával csökkenthető a koleszterinszint, ennek köszönhetően a szívbetegségek kialakulásának kockázata is alacsonyabb lesz, ahogyan a 2-es típusú cukorbetegségé is. Jó, ha tudod azt is, hogy az oldható rostok már fennálló 1-es és 2-es típusú diabétesz esetében is életbevágóan fontosak – éppen azért, mert nem szívódnak fel jól, ezért a vércukorszinted nem szökik az egekbe a fogyasztásuk után. Az ideális testsúlyt is könnyebben elérheted és fenntarthatod, ha oldható rostokban gazdag az étrended, mert sokáig jóllakottnak érezheted magad tőlük, közben mégsem vittél be túl sok kalóriát.

Az oldhatatlan rostokról sem felejtkezhetünk el!

A teljes kiőrlésű kenyérben, a barna rizsben, a zöld leveles zöldségekben, például a kelkáposztában és a gyümölcs magjában és héjában található oldhatatlan rostok segítik a hidratálást és a salakanyagok kiürítését a belekből, amivel megelőzik a székrekedést. Az emésztőrendszer egészségeben nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, olyan, a bélrendszerrel kapcsolatos egészségügyi problémák válhatnak kezelhetővé a segítségükkel, mint például az aranyér és a széklet inkontinencia. Az oldható rostokhoz hasonlóan az oldhatatlan rostok is kulcsszerepet játszhatnak a testsúly szabályozásában a jóllakottság érzése által.

