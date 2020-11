Kulcsár Edinát egy rossz mozdulat miatt támadják - Sok szülő nem is tud arról, hogy ezzel árthat a babáknak!

Sokszor előfordulhat az életben, hogy a szülőket a legjobb szándék vezérli, mégis akaratlanul kárt okozhatnak gyerekeikben. Kulcsár Edinát a minap pont egy ilyen eset miatt érte kritika a közösségi oldalán, mikor is arról posztolt, hogy 7 hónapos kislányát, Ninát azzal szórakoztatja, hogy a levegőbe dobálja. A kis Nina nevetgél, Kulcsár Edináról pedig régóta tudni lehet, hogy ő az a típusú anya, aki minden mókás dolgot bevet, hogy gyerekei arcára mosolyt csaljon. Nincs is ezzel semmi gond, ám Edina videója alatt, ami itt nézhető meg, megjelent néhány komment, ami arról szólt, hogy bár gyakran látni olyan felvételeket, ahol a kicsikkel így játszanak, ez bizony veszélyes lehet.

A shaken baby syndrome, azaz megrázott baba szindróma, a leggyakrabban előforduló csecsemőbántalmazási forma, ami ez azért igen speciális, mert a legtöbb esetben a szülők nem is tudnak arról, mit tesznek, pusztán játszani szeretnének a gyermekkel. A kicsik rázogatása, levegőbe dobálás, vagy épp a lengetés, olyan cselekedetek, amikre a babák legtöbbször nevetéssel reagálnak, ezért a szülők azt hiszik, jó dolgot tesznek. A gond viszont az, hogy egy gyerek eleinte nem tudja megtartani a fejükét, mert a testéhez képest az túl nagy, így amikor felemeli őt a szülő, feje ide-oda inog a nyakán. Ami pedig nem látszik, hogy mindeközben a koponyában az agy csúszkál jobbra-balra, valamint a gyermek rázogatása során, a még igen sérülékeny koponyáján belül sérülések keletkezhetnek, az erek a kemény agyhártya alatt elszakadhatnak, amelyek azután belső vérzést okozhatnak. Ezeknek a vérömlenyeknek a következtében a gyermek szeme bevérezhet, akár meg is vakulhat, a legsúlyosabb esetben pedig bénulás, szellemi visszamaradás is kialakulhat.

A shaken baby syndrome szóval nagyon veszélyes, ám általában rögtön vagy egyáltalán nem tapasztalható külsérelmi nyoma, ezért nem is lehet azonnal észrevenni, hogy valami „rossz” történt a gyermekkel. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy a szülők valóban azért mókáznak így a kicsikkel, mert nem tudják, hogy ebből gond lehet, ezért is fontos, hogy minél többet beszéljünk róla, hiszen mindig tanul valamit az ember.

Te hallottál már a megrázott baba szindrómáról? Igen, ez a tök alap! Nem, és most ledöbbentem.

