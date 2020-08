Kulcsár Edina szoptatós fotójáról beszél most az egész internet

Egy jeles napot, egészen pontosan az anyatej világnapját választotta ki , hogy beavassa követőit egy nagyon fontos és privát pillanatába. Megosztott magáról egy szopatós fotót, ami két évvel ezelőtt készült, és az akkor még nagyon pici kisfiát, Medoxot szoptatja rajta. Edina, aki szeret nyíltan kiállni azért, hogy a nők merjék vállalni testüket, néhány bátorító sort is fűzött a képhez. A szövegben elárulja, hogy sokáig nem is mert ilyen képet kitenni az internetre, mert félt, hogy sokan belekötnek majd, pedig semmi szégyellnivaló nincs rajta.

Hozzátette, a fotót egy sportcsarnok mosdójában készítette róla az édesanyja, és imádja újra és újra megnézni.

A képhez (ITT megnézheted) egy szupercuki és megható sztorit is hozzáfűzött két gyermekéről:

Hajnalban 3:30-kor egy olyan hangra lettem figyelmes, mintha valaki járkálna kint az ajtó előtt. Igazából nagyon fel sem kellett kelnem, mert abban a pillanatban már nyílt is az ajtó. Medike volt az, aki halkan jelezte nekem, hogy át kellene mennem a gyerekszobába. Kézenfogott és már ott is voltunk.

Ninára mutatott, aztán a saját mellkasára majd az enyémre.😄 Jelezte, hogy meg kellene etetnem a kistesóját, aki valóban ébren volt, de minden hang nélkül csak feküdt. Ahogy föléhajoltam abban a pillanatban már hangot is adott az éhségének.

Általában én szoktam megérezni, hogy mikor lesz éhes a pici, de most Medox szólt.😄❤️

Nina a szokásosnál picit tovább volt cicin. Én pedig csak néztem a félhomályban, miközben egyik kezemben ő tartottam a másikkal pedig Medoxot simogattam, hogy visszaaltassam.😍