Most azonban végre elérkezettnek látták az időt arra, hogy kicsit többet mutassanak azoknak, akik szeretik és követik őket. Ezzel a lépésükkel pedig nem titok többé, hogyan is festettek életük legszebb és legmeghatározóbb napján. A rapper egy karamell színű elegáns öltönyben vezette oltár elé Edinát, amelyet egy napszemüveggel és egy fekete bőr cipővel egészített ki.

A hamarosan háromgyerekes édesanya pedig egy lenyűgöző, görög istennőket megidéző, csipkés esküvői ruhában mondta ki azt a bizonyos IGEN-t, amelynek különleges szabása is szembetűnő. A fátyla ugyanis a ruha részét képezte, amivel olyan volt, mintha egy tüll palást omolna a csodás ruhadarabjára. A képet IDE kattintva lehet megnézni.

A pár nehéz, egyben nagyon is boldog évet tudhat a háta mögött, hiszen 2022 januárjában tették hivatalossá kapcsolatukat, pár hónapra rá pedig Edina teherbe is esett. Rengeteg bántást kaptak, hogy őszintén vállalják kapcsolatukat és kimertek lépni előző kapcsolataikból, de kitartottak egymás mellett és boldogabbak, mint valaha. Ezt jól bizonyítja Edina posztja alá írt szövege is, amelyben a következőket írta:

Egy olyan világba csöppentem, ami tele van gyűlölettel, rosszindulattal, hazugsággal, ráadásul a legaljasabb eszközökkel próbálják az embert besarazni. Egy ideje így élem az életem, és mindezt csendben, a lehető legméltóságteljesebben igyekszem még így is tűrni. Sokszor nehéz nem reagálni velem/velünk kapcsolatos dolgokra, főleg nekem, akinek a maximumon ég az igazságérzete, de az elmúlt 1 év nagyon sok mindent tanított. A férjem szeretete és támogatása pedig az, ami nap mint nap körbeölel mint egy pajzs, és ez hatlamas lelkierővel ruház fel.

Ezúton is gratulálunk az ifjú párnak!

