A Szex és New York sztárja kivetette arcából a fillereket, büszkén vállalja természetes külsejét

A hollywoodi hírességeknek szinte mindig tökéletesen kell kinézniük, hiszen amint egy rosszabb pillanatukban kapják őket lencsevégre a lesifotósok, máris a magazinok címlapján találják magukat. A gonosz kommentekről nem is beszélve! Nem csoda, hogy úgy érzik, 30 felett már az idővel is muszáj felvenniük a versenyt, hiszen folyamatos nyomás helyeződik rájuk. Sőt, ha a külsejük nem felel meg a hollywoodi normáknak, már filmszerepeket is alig kapnak.

Emiatt egyre több sztár fekszik kés alá, vállalják be a botoxot, a fillereket, feltöltést és minden egyebet, hogy fiatalosak maradjanak. Egy idő után pedig olyannyira túlzásba esnek ezekkel, hogy szinte alig hasonlítanak saját magukra. Számos ilyen példát láttunk már; ilyen volt Courteney Cox is, aki a rengeteg negatív megjegyzés miatt vetette ki arcából a fillereket, természetesebb külsejét pedig azóta is dicsérik a rajongók.

Hasonló helyzetbe került most a Szex és New York sztárja, Kristin Davis is. Az 59 éves színésznőt egy ideje már számos negatív megjegyzés érte arca miatt, ugyanis éveken át feküdt kés alá, fillereket tetetett arcába. Nemrég aztán úgy döntött, megválik ezektől, pláne miután barátai is megjegyezték neki, hogy túlzásba esett.

Muszáj volt megválnom tőlük, mert folyamatosan nevetség tárgya voltam. Sokat sírtam is emiatt. Nagyon stresszes volt. - mondta egy interjúban korábban.

Azt is elmondta, hogy mennyire ellentétesen viselkednek az emberek a neten. Egyrészt folyamatosan arról kommenteltek neki, hogy a 30-as éveiben milyen gyönyörű volt, most meg alig hasonlít magára, amikor viszont kozmetikai beavatkozásnak vetette alá magát, azért kapta a beszólásokat.

Nagy kihívás emlékeztetni magad arra, hogy nem kell úgy kinézned [mint fiatalon - a szerk.]. Az internet ezt szeretné - de közben mégsem. Nagy az ellentmondás.

Íme néhány fotó a színésznőről napjainkban, természetes külsejével:

És íme 2021-ben, amikor még töltette az arcát:

forrás: Getty Images

forrás: Getty Images

Tényleg sokkal jobban áll neki a természetesség, igaz?

