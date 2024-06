Őrült teória terjed a Szex és New York-fanok között: Mr. Big és Charlotte randizott a valóságban?

A Szex és New York-sorozatban (illetve filmekben) talán Sarah Jessica Parker, azaz Carrie Bradshaw volt az, aki felkeltette Mr. Big vagyis figyelmét, és az sem titok, hogy a két sztár jó kapcsolatot ápolt egymással a kamerákon túl is: évtizedeken át barátok voltak, akkor távolodhattak el egymástól, amikor a férfit szexuális zaklatással vádolták meg 2021-ben, amiket ő határozottan tagadott. Az És egyszer csak... széria első évadjának utolsó részéből viszont kivágták a már leforgatott jeleneteit, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis kiadtak egy nyilatkozatot közösen, melyben kiálltak az érintett nők mellett, éppen ezért bátran kijelenthetjük, hogy többé egyikükkel sincs beszélő viszonyban.

forrás: Kevin Mazur/Getty Images Kristin Davis és Chris Noth láthatóan NAGYON kedvelték egymást.

A Szex és New York-fanok körében viszont most őrült teória kezdett el terjedni: azt állítják, hogy a múltban a Charlotte Goldenblattot alakító színésznő bizony kifejezetten kedvelte -ot, sőt, randizhatott is vele, mert a róluk készült (és most újra előkerült) fotókat elnézve TAGADHATATLAN volt a kémia kettőjük között – sok olyan képet találtak a rajongók, amelyeket kimondottan bizalmas helyzetben kapták le őket. Bár a kapcsolatukról sosem beszélek, a színésznő azt elárulta egy interjújában, hogy mit gondolna a karaktereik egymásra találásáról. „Szerintem Big megtörte volna Charlotte-ot. Bár valószínűleg jól szórakoztak volna az elkerülhetetlen bukás előtt” – nyilatkozta. És ki tudja, lehet, hogy a valóságban TÉNYLEG ez történt közöttük?

forrás: Ron Galella, Ltd./Getty Images Ez azért többnek tűnik plátói barátságnál Kristin Davis és Chris Noth között.

