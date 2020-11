Végre! Megérkezett Kristen Stewart leszbikus karácsonyi filmjének előzetese!

Hol van már az Alkonyat-mozik barna loknis jókislánya? felnőtt, dögösebb, mint valaha, pár hét múlva pedig egy új karácsonyi mozifilmben nézhetjük őt a moziban - vagy otthon, a képernyő előtt.

A színésznő a Happiest Season című filmben kapott főszerepet, ahol egy leszbikus párt alakítanak Mackenzie Davis-szel.

Stewart játssza Abby-t, a lányt, aki a családi karácsonyi buliban kérné meg kedvese, Harper kezét, aki viszont, mivel konzervatív családból jön, otthon még nem árulta el a szüleinek, hogy a saját neméhez vonzódik.

Kristen eddig egész ügyesen elkerülte a romantikus vígjátékokat, most ezért is kíváncsian várjuk, mennyire passzol hozzá egy szerelmes karácsonyi mozi. Mutatjuk is az előzetesét!

A film premierje elvileg november 25-én lesz, ám az új korlátozások miatt nagy kérdés, mi lesz többek között ennek a mozifilmnek is a sorsa...

