Nem fogod elhinni, ki fogja játszani Diana hercegnét az életéről szóló új filmben

Tudtad, hogy nem a The Crown sorozat lesz az egyetlen, ami a közeljövőben megeleveníti Diana hercegné életét? Mi sem, ám a napokban kiderült, újabb film (is) készül a brit királyi család legemlékezetesebb alakjának életéről. Sőt, a film már eléggé előrehaladott állapotban van, tegnap ugyanis a Dianát alakító színésznő személye is biztossá vált, aki nem más, mint (kapaszkodj meg):

Bizony, az a fogja alakítani a szívek hercegnőjét, aki annak idején még az Alkonyat mozikkal szerzett magának hírnevet, majd Hollywood egyik igazán magának való híressége lett. A filmet egyébként az a Pablo Larraín rendezi, aki a 2016-os Jackie-t, melyben Natalie Portman szerepelt Jacqueline Kennedy-ként, és míg annak idején Natalie-ra senkinek sem volt egy rossz szava se, most személyét nem fogadta olyan kitörő öröm.

Diana hercegné rajongói ugyanis aggódnak, hogy Kristen nem az a kedves és közvetlen karakter, mint Diana volt, bár ha minket kérdeztek, a színésznő lehet, hogy a magánéletében zárkózott, ám a tehetsége megvan ahhoz, hogy egy új, eddig nem látott oldaláról mutassa be a hercegnét, talán hitelesebben, mint eddig bárki. Mi nagyon várjuk!

