A szuper cuki, tehetséges és csinos színésznő, a kilencvenes évek végén kezdte pályafutását, első nagy szerepét a Veronica Mars című sorozatban kapta, ami 2004 és 2007 között futott. A Lepattintva és a Felhangolva sztárja, idén nyáron lesz 43 éves, de ez az év nem csak ezért különleges a számára, 2023-ban éppen 13 éve annak, hogy hozzáment élete szerelméhez, Dax Shepardhöz.

és Dax Shepard még 2007 végén találtak egymásra, szerelem volt első látásra, eljegyzésüket három évvel később, 2010-ben jelentették be. Akkor úgy döntöttek, az esküvőt nem tartják meg, amíg a kaliforniai törvények nem teszik lehetővé az azonos neműek házasságát is, így akartak kiállni az LMBTQ-közösség tagjai mellett. 2013-ban végre megszületett ez a törvénymódosítás, ezért Twitteren kérdezte meg pasiját, elveszi-e feleségül, Dax Shepard pedig igent mondott. Két lányuk született, mindketten különleges nevet kaptak, Lincoln idén 10, Delta pedig 8 éves.



Annak ellenére, hogy a legtöbb házaspár életében nagy jelentősége van annak a dátumnak, ami az esküvőhöz köthető, a Bell-Shepard páros azt sem tudja, mikor van az.

„A családunk és a barátaink nemrég szóltak, hogy amúgy most, valamikor a héten volt az ötödik házassági évfordulónk. Az az igazság, hogy egyikünk sem tudja, melyik nap volt az” – írta egyik posztjában a színésznő még 2019-ben.



„Ennek az az oka, hogy mi azóta is minden percben azt ünnepeljük, hogy elköteleződtünk egymás mellett. Rájöttem, hogy amikor hálával élsz meg minden pillanatot, a dátumok irrelevánssá válnak. Soha nem fogok emlékezni az évfordulónkra Dax, és tudom, hogy te sem. És ez csak még egy olyan dolog, amit imádok magunkban!” – tette még hozzá Kristen.



A sztárházaspár az évek során soha nem titkolta, az ő kapcsolatuk is tele van hullámvölgyekkel, amikkel nem könnyű megküzdeniük, mindketten erős személyiségek, nehezen kezelik a különbségeiket. Dax még azt is elmondta egy interjúban, a kapcsolatuk első két éve után terápiára mentek, hogy működhessen, ami segített is.



„Maradj sebezhető!” – szerint ez a két szó az, ami a legeslegjobban hozzásegítheti az embert a jó házassághoz. Úgy gondolja, a sebezhetőség lehetőség az intimitásra és a kapcsolódásra, ami nagyon fontos. Hozzátette, érdemes fejben tartani, hogy megtiszteltetés, hogy az a bizonyos másik fél téged választott.

