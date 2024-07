Nincs édesebb Krausz Gábor és kislánya fagyizós képénél: A kis Hannaróza nagyon hasonlít Tóth Gabira

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, az egykori sztárpár elvált, mindketten új párjuk mellett találtak boldogságra, és közös kislányuk nevelésében is dűlőre jutottak. Utóbbi egyébként válásuk előtt és közben is fontos szempont volt számukra, hiszen egyszem kislányuk semmiről sem tehetett. Ezért is igyekeztek vele a lehető legőszintébben megbeszélni, milyen lesz az élet úgy, hogy anya és apa már nincsenek együtt.

Szerencsére a kis Hannaróza szemmel láthatóan gyorsan és könnyen feldolgozta a változásokat, és egy percig sem ejtett sebet a szüleivel való kapcsolatán. Krausz Gábor és ugyanúgy közösen neveli a gyermekét, így a sztárséffel is ugyanannyi időt tölt a 4 éves kislány, mint édesanyjával. Gábor egy hétvégi programjukról meg is mutatott egy közös képet. A fotón Hannaróza és híres apukája épp fagyizik, méghozzá kettesben és boldogan, amit a rajongók nem győztek dicsérni.

Az apa-lánya páros program mellett a sztárcsemete külsejére is jöttek aranyos kommentek. Egyesek szerint ra, míg mások szerint a jóképű séfre hasonlít a kis Hannaróza, akit láthatóan inkább a fagyi, a jókedv és az apukája érdekelt.

A sztárséf elképesztő változáson ment keresztül!

Galéria / 4 kép Döbbenetes: ennyit változott Krausz Gabor külseje Tóth Gabival való megismerkedése óta Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria