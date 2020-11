3 vizsgálat, amit érdemes elvégeztetned, miután kigyógyultál a Covidból

Egyre több emberen megy keresztül a koronavírus, egyeseken enyhébb, másokon erősebb tünetekkel, azonban bármilyen fokozaton is voltál érintett, jobb, ha több szakorvoshoz is ellátogatsz, mikor már negatív a teszted.

Kiderült ugyanis, hogy a koronavírus akár a legfontosabb szerveidre is ráhúzódhat, ha nem figyelsz oda. Edzeni mindenképp csak akkor kezdj ismét, ha minden vizsgálaton túlestél.

Ugyanis én, a cikk írója például 3 héten át pozitív voltam, és sok tünetem volt. Nagyjából fél éve heti négyszer-ötször edzettem nagy súlyzókkal, a koronavírus azonban úgy leterített, hogy nem csak a betegség alatt nem tudtam a szoba egyik feléből a másikba elsétálni, de azóta is pihennem kell minden emeleten 2 percet, mire fel tudok mászni a harmadikra. Edzésre egyelőre gondolni sem merek.

Ezeket a vizsgálatokat semmiképp ne hagyd ki, miután kigyógyultál a koronavírusból:

Kardiológiai vizsgálat

A kardiológusok világszerte arra szólítják fel azokat, akik átestek a Covid-19 víruson, hogy tünetmentességük után csináltassanak egy szív MRI-t is magába foglaló kardiológiai vizsgálatot. Aki sokat sportolt, és szeretne visszatérni, azok sportkardiológiai kivizsgálást is kérhetnek, fontos látni, mennyire bírja az ember a terhelést. Fontos felmérni az állapotot, hiszen enélkül nagy rizikót jelent visszatérni, és mindent úgy csinálni, mint előtte.

Ha nem sportolsz rendszeresen, egy EKG vizsgálatra akkor is jelentkezz be!

Grafika mutatja meg, hogyan terjed a koronavírus egy zárt szobában Egészség Nem érdekel Elolvasom

Laborvizsgálat

A teljes vérkép mellett olyanokra is érdemes tesztelni, mint a troponinszint-mérés, de a háziorvosod véleményét mindenképp kérd ki, ő még miket javasolna. Néhány héttel a vírus utáni tünetmentesség után jelentkezz be, és nézess egy komplett vérképet, hogy lehessen látni, hogy nem alakult ki semmilyen szövődményed.

Mellkas CT és pulmonológiai vizsgálat

Még ha nem is köhögtél durván, akkor is érdemes átnézetni a tüdődet, erre pedig tökéletes egy mellkas CT vizsgálat. A koronavírus mindenkinek megviseli a tüdejét, ahhoz, hogy ne legyenek maradandó károsodások, fontos ránézetni, hogy minden oké-e a tüdőddel. Jelentkezz be egy tüdőspecialistához!

Nézd meg a galériát is!

Galéria / 5 kép 5 híres ember, akinek a mentális állapotán még többet rontott a koronavírus járvány Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Majka kórházba került a pozitív koronavírusteszt után! Sztárok Nem érdekel Elolvasom