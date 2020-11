A koronavírus tüneteit már kezdjük kiismerni, de tekintve, hogy mindenkinél máshogy jelentkezik, még mindig nehéz felismerni. Egy korábbi cikkemben már elmeséltem, mi történt, miután az egész család elkapta a koronavírust, és azt teljesen másképp, eltérő tünetekkel vészeltük át.

A gyógyulás óta már közel két hét eltelt, a karantén véget ért, és az élet ment tovább a megszokott kerékvágásban. Tudtuk, hogy az egyik hosszabb távú következmény az lehet, hogy erősen hullani kezd a hajunk, de ezen túl másra nem számítottunk. Egészen addig, míg a férjem rá nem állt egyik nap a mérlegre, és meglepve tapasztalta, hogy az elmúlt másfél hónapban 6(!) kilót fogyott. Mindezt úgy, hogy főleg csak pihent, közben pedig rendesen evett-ivott. Az étvágya a koronavírus idején sem változott sokat, de mivel nem érezte az ízeket és szagokat, így tény, hogy kevésbé érdekelte, mit főzök vacsorára vagy ebédre.

Ha már ő ennyit fogyott, kíváncsi voltam, én, aki minimális tünetekkel mentem végig a koronavíruson, vajon fogytam-e. Bár az én esetemben ennyire nem volt látványos az eredmény, de közel 2 kiló mínusz így is volt, anélkül, hogy diétáztam vagy edzettem volna. Kis utána olvasás után rájöttem, hogy többen is beszámoltak hasonló következményről: szakértők szerint egyáltalán nem meglepő, hogy egy nagyobb betegség után az emberek lefogynak, hiszen a testedet ilyenkor rengeteg stressz éri. Pláne egy teljesen új vírus esetén. És hogy mennyire fogysz sokat, függ attól is, hogy mennyire intenzív tünetekkel jelentkezik nálad a koronavírus. Minél erősebben, annál nagyobb fogyás lehet a következménye, hiszen annyival több tápanyagra szorul a tested, amit viszont a csökkent étvágy miatt nem adsz meg neki.

Ebben szerepet játszik a tény, hogy gyenge vagy, és nem bírsz enni, másrészről pedig az is, hogy mivel nem érzel szagokat-ízeket, könnyebben megfeledkezel az étkezésről. Márpedig ez jelentős szereppel bír az immunrendszered erősítésében, és abban, hogy leküzdd a betegséget!

A gyors fogyással viszont nagyon vigyázni kell, szakértők szerint ugyanis maximum 0.9 kiló fogyás egészséges egy héten belül, ha pedig ennél több súlyt veszítesz, komoly veszélyeknek teheted ki magad. Ilyen az izomveszteség, az epekő, a tápanyagveszteség, és az emésztésed lassulása, amelyek más téren is gondokat okozhatnak. Ha például a tápanyagok mértéke csökken, erős hajhullást, fáradtságot érezhetsz, ráadásul az immunrendszered ellenállóképessége is csökken, így a fertőzésekkel szemben sem lesz elég erős.

Az immunrendszer erősítése a gyógyulás érdekében is fontos, az alábbi tippek pedig segítségedre lesznek benne!

