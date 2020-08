A karantén legkedveltebb ruhadarbja híres embereken

Még talán sosem volt ennyire kedvelt ruhadarab a köntös, mint most – semmi kétségünk afelől, hogy a ruhadarab népszerűsége a karanténnak köszönhető. A #maradjotthon stílus alapdarabját most a legnagyobb sztárokon mutatjuk be. Ők nem most fedezték ám fel a komfortos ruhadarabot...

Ötféle cipő, ami jól megy a melegítőalsóhoz Stílus Nem érdekel Elolvasom

Csak arra akarunk biztatni, hogy bátran viselj te is kényelmes ruhadarabokat, ha már úgysem egy ideális állapot hetekig, hónapokig bezárva otthon lenni, dolgozni – legalább tegyük komfortosan és lelkiismeret-furdalás nélkül és humorral! Ha , Jennifer Lopez vagy Gigi Hadid ki mer lépni akár még az utcára is köntösben, akkor lehetsz te is abban, amikor jól esik!

Hogy a legszexibb modellek és színészek hogy néznek ki köntösben? Képekért kattints a galériába!

Galéria / 14 kép Karantén-divat: inspirálódj a sztárok köntösszettjeiből! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria