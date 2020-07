KultúrKarantén - Programtippek otthon töltött estékre, koronavírus idején

A JOY szerkesztőségével mi már felelősségteljesen otthonról dolgozunk, otthon töltjük a szabadidőnket is. Úgy gondoltuk, most nagy szükség lehet egy virtuális klubra, ahol segíthetünk egymásnak, hogy a négy fal között ne golyózzunk be az unalomtól.

A nappalid szó szerint az életed középpontjává vált? A kedvenc reggelizőhelyed, kávézód, irodád, edzőtermed, és egy ideig még biztosan esti és hétvégi programjaid helyszíne? Ha mindössze pár nap után már te is azt érzed, hogy be fogsz golyózni az unalomtól a négy fal között, csatlakozz a virtuális klubunkhoz, és vészeljük át együtt ezt a nehéz, kihívásokkal és otthon töltött délutánokat és estéket! A JOY, ahogy a nevéből is adódik, immár több, mint 20 éve igyekszik az olvasóinak boldogabbá tenni az életét tippjeivel, tanácsaival. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezekben a nehéz időkben egy virtuálus klubot hozunk létre, mivel mindenkinek szüksége van egy kis vidámságra és lélekmelengető pillanatokra, programokra. UNATKOZOL OTTHON? SEGÍTÜNK, CSINÁLJUNK KÖZÖS PROGRAMOT! 🍿 Film- és sorozatajánlók: a mindenki által azonnal lepörgetett sorozatokon túl van rengeteg olyan régi, vagy kevésbé ismert sorozat, illetve film, amelyeket most, hogy több időd van, érdemes elővenni és elmélyülni bennük – utána beszéljük ki együtt! 📚Könyvajánlók: ha eddig nem volt elég időd olvasni, csatlakozz a könyvklubunkhoz, és kezdj bele új, érdekes olvasmányokba 🎵Ugyan most nem lehet koncertre járni, de ettől még nem kell lemondanod az „élő" zenéről, MEGLEPETÉS programokkal készülünk!!! 🍸Attól még, hogy otthon kell ülni, még lehet bulizni! Ugorj bele egy csini ruhába, sminkeld ki magad, keverj egy finom koktélt, és indítsatok videóchatet a barátnőkkel - csatlakozz a #SaturdayHomeFever mozgalmunkhoz + 💡Oszd meg te is bátran a tippjeidet, mivel foglalod el magad otthon! Önkéntes házi karantén A most kialakult helyzetben az a legfelelősségteljesebb döntés, ha otthon maradsz, és önkéntesen, házi karanténban visszavonulva segítesz csökkenteni a vírus tovább terjedésének kockázatát. Vonuljunk vissza és vigyázzunk egymásra!🙏🏼❤️ Csatlakozz Facebook csoportunkhoz ITT!