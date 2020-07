Mit művelt a koronavírus az albérletpiaccal?

A koronavírus-járvány természetesen az albérleti piacra is nagy hatással volt: miközben sokan elvesztették a munkájukat és ezáltal a lakhatásuk is veszélybe került, a távoktatás miatt is rengeteg vidéki egyetemista mondta fel az albérletét, hogy otthon vészelje át ezt a bizonytalan időszakot. A korlátozások feloldásával azonban mostanra mindenütt kezd hasonlítani az élet a járvány előtti időkre. De vajon mi a helyzet most és mire számíthatunk ezután?

A magyar nagyvárosokban, és különösen Budapesten lakhatási válság van: az ingatlan- és az albérletárak növekedése az elmúlt tíz évben folyamatos volt és az Airbnb is nagyban csökkentette az elérhető kínálatot. Egy átlagos budapesti a fizetése felét költi lakhatásra. De vajon hogyan hatott a világjárvány és ezzel összefüggésben a turizmus radikális visszaesése az albérleti piacra? Ezzel kapcsolatban mesélte el nekem a tapasztalatait Angéla, aki éppen a karantén idején kényszerült arra, hogy új albérlet után nézzen. "Még a karantén bevezetése előtt szólt a főbérlőm, hogy eladta a lakást, amit béreltem, így költöznöm kellett - meséli Angéla, aki digitális marketinggel foglalkozik. - Mivel nem tudtam, pontosan milyen hatással lesz majd a járvány az életemre, úgy döntöttem, hogy hazaköltözöm vidékre és kivárok." A helyzet tehát úgy hozta, hogy Angéla végigkövette az albérleti piac alakulását az elmúlt hónapokban. "Az elmúlt három évben háromszor költöztem, ezért eddig is világos képem volt arról, mi történik az ingatlanpiacon" -, majd Angéla hozzáteszi: Az albérletek terén eddig kiszámíthatóan rossz volt a helyzet - most pedig teljes káosz van.