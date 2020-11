Te észrevetted? Kiszúrtak valakit a rajongók a Korona új évadában

Milliók várták már, hogy elinduljon a Korona, azaz a The Crown negyedik évada a Netflixen. Voltak, akik egy-két nap alatt le is darálták az egészet, de voltak, akik inkább nagyon odafigyelve nézték - így ki is szúrtak néhány érdekességet.

Az évad azért volt még az eddigieknél is izgalmasabb a királyi család rajongóinak és tisztelőinek számára, mert feltűnik benne Diana hercegné. Rengetegen várták, hogy az ő története is képernyőre kerüljön, és láthassák, milyen is volt az élete a királyi családban.

Amellett, hogy az őt alakító színésznő tökéletesen formálja meg Dianát, néhány igazi sasszemű rajongónak valami más is feltűnt.

Abban a részben, mikor Károly herceg is Diana hercegné Ausztráliában járnak körútjukon, és Dianát csodálják az emberek, az egyik statiszta pontosan úgy néz ki, mintha Katalin hercegné lenne! Többen arra is gondoltak, hogy maga Katalin vállalta el az apró szerepet, de mivel a royal család szabályai szerint ilyet nem lehet, elvetették az ötletet.

Mindenesetre ez a képkocka színtiszta Katalin! Nézd csak meg!

forrás: Netflix Ugye, hogy mennyire hasonlít?

A sorozat, amit minden Diana hercegné rajongó vár: Megérkezett az utolsó előzetes a The Crown 4. évadához Életmód Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg ezt is!

Galéria / 12 kép Így néznek ki a The Crown szereplői a való életben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Károly herceg és Diana hercegné megismerkedésének története nem olyan romantikus, mint hinnéd Sztárok Nem érdekel Elolvasom