Az elmúlt időszaknak köszönhetően gyarapodott azoknak a száma, akik inkább a kerékpározást választják a közlekedésnél, ezzel már-már trendet csinálva. Ha te is ehhez a táborhoz tartozol vagy csak nem tudod eldönteni, milyen szettet húzz fel tekerés előtt, mert nehéz megtalálni az egyszerre kényelmes, csinos és praktikus összeállítást, akkor vegyél példát -ról!

A topmodellt senkinek nem kell bemutatni, főleg az ő egyszerű, de nagyszerű stílusát. Ezt a biciklis trendhullámot meglovagolva ő sem maradhatott ki a sorból, nemrégiben nekiindult Cotswoldsban két keréken, ezzel megmutatva a vilgának, hogy milyen is ha valaki szuper stílusérzékkel pattan a nyeregbe! A letisztult szín-, és formavilága itt se hagyta cserben, mivel elég basic, de tökéletes kerékpáros szettre tette le a voksát. Választása egy finomkötött galléros felsőre, fekete skinny farmerre és egy klasszikus balerinára esett, ezt az egészet pedig megkoronázta pár visszafogott kiegészítővel. Nem túl hivalkodó, nem is slamopos, szokás szerint pont mindent eltalált a stíluskirálynő. Neked hogy tetszik Kate outfitje? Minket most is meggyőzött!

Galériánkban mi is összeállítottunk neked 3 ihletésű szettet, amiben igazán csinosan tekerhetsz majd!

