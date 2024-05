Gyakori tévhit, hogy az introvertáltak nem érzik jól magukat társaságban, zavarban vannak, és szoronganak az ilyen helyzetekben. Pedig igenis szeretnek időt tölteni a barátaikkal, mindössze óriási szükségük van egyedüllétre is, amikor kevesebb inger éri őket - ezekben a percekben töltik fel újra azokat a bizonyos szociális elemeket is. Egyszóval, talán kevesebb programot szerveznek, mint az extrovertált barátaik, de csupán azért, mert számukra borzasztóan fontos az énidő.

És bár nem minden introvertált hajlamos arra, hogy túlagyaljon mindent IS, azért kétségtelenül sokszor merülnek el a fejükben, mint a túlgondolkodóak is. Na persze nem feltétlenül jó, ha állandóan pörög az agyunk, szóval összegyűjtöttünk néhány könyvet, ami segíthet kikapcsolódni, de ezek a kötetek abban is a hasznára válhatnak az introvertáltaknak és a túlagyalóknak, hogy egy kicsit jobban megértsék önmagukat.

És akkor íme a könyvek, amelyek minden introvertált és túlgondolkodó kedvencei lesznek!

Galéria / 6 kép 6 könyv, amit minden introvertált és túlgondolkodó kedvence lesz! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria