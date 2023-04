Nyári lapszámunk fő témája a szerelem, irónia nélkül. A témában pedig ki tudna relevánsabban megszólalni, mint címlapsztárunk, , aki több millió összetört szívű ember számára adott kapaszkodót dalaival a legnehezebb pillanatokban, és bebizonyította, az a legfontosabb, hogy önmagunkat szeressük?!

„Ha nem tudod szeretni magad, hogy a fenébe fogsz szeretni valaki mást?” - veti fel az énekesnő a vele készült interjúban, amit a magazinban olvashatsz

Új lapszámunkban a szezon lebilincselő filmjeit, sorozatait is összeválogattuk, a legtehetségesebb magyar sármőr színészeket is bemutatjuk, de természetesen regeteg beauty tippet és a nyár legizgalmasabb trendjeit is megtalálod a magazinban.

JOY Fitt belső mellékletünk címlapsztárja Kőnig Anna

Kőnig Annát influenszerként ismerhettük meg, majd az egyik legkeményebb sportvetélkedő műsorban bizonyította, hogy nem ismer lehetetlen és kitartása határtalan. Anna a közösségi médiában dokumentálta életmódváltását, melynek szerves része a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és természetesen az önelfogadás is. A vele készült interjúban elárulta, hogyan sikerült megszeretnie önmagát, mit tesz azért, hogy formában tartsa magát, valamint kedvenc receptjeit is megosztja.

Annát a JOY magazin FITT mellékletének fotózására is elkísértük, ahol elárulta azt az 5 tippet, ami számára segített az önelfogadásban. A legfontosabb talán, hogy ne várd el magadtól, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténjen a csoda, adj időt magadnak!

Anna tippjeiért nézd meg a videót!

