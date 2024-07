Ezeket a könyveket ajánlja a nyárra Kollár Betti, a JOY Social Media Award Olvasásnépszerűsítők kategóriájának győztese

„Íróként és olvasóként is mondhatom, nagyon örülök, amiért egyre többen végeznek olvasásnépszerűsítő tevékenységet” – emeli ki a JOY Social Media Award idei #példakép – olvasásnépszerűsítő kategóriájának győztese, Kollár Betti. Ő maga is sok bookstagrammert és booktokkert követ aktívan, főleg, ha tudja, hogy hasonlít az ízlésük. De vásárolt is már meg regényeket azért, mert felkeltették az érdeklődését az adott történet kapcsán a közösségi médiában. „Szerintem szuper, amikor ezek segítségével az olvasás bizonyos értelemben közös tevékenységgé válik” – vallja az írónő, akinek életét más-más formában ugyan, de végigkísérték a könyvek.

„Édesanyám könyvtáros, így az olvasás szeretete kicsi koromtól kezdve jelen volt a családunkban. Gyerekkorom egyik meghatározó műve Berg Judit Rumini sorozata volt, illetve amikor kisebbek voltunk, rengeteg Geronimo Stilton kötetet olvastunk a bátyámmal közösen. Tini koromban Meg Cabot A neveletlen hercegnő naplója sorozata gyakorolt rám nagy hatást, az írónő a saját szerzői utamon is sokszor inspirál.”

Betti szerint az olvasás lelassítja a mindennapok pörgését – ezt óriási pozitívumnak tartja benne, különösen a mai világban, amikor három másodperc alatt eldöntjük, érdekel-e minket egy videó TikTokon, és folyamatosan lapozzuk a híreket, hirdetéseket, cikkeket, videókat, szükségünk van arra, hogy időnként kicsit megálljunk.

Sokan mondják, hogy azért szeretnek olvasni, mert így kiszabadulnak a mindennapok zord valóságából, én azonban szeretek olyan dolgokról szóló köteteket a kezembe venni, amelyek emlékeztetnek a problémáimra, és segítenek is az azokkal való megbirkózásban. Íróként is az az egyik fontos célom az alkotással, hogy útmutatást, segítséget kínáljak az olvasóimnak, ha éppen egy hasonló nehézséggel küzdenek, vagy úgy érzik, egyedül vannak - hangsúlyozta.

És hogy milyen könyveket ajánlj a nyárra Kollár Betti, a JOY Social Media Award Olvasásnépszerűsítők kategóriájának győztese? A galériánkból megtudhatod?

