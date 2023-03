Kökény Dani kendőzetlen őszinteséggel vallott lelki problémáiról

17 évesen generációja egyik legnagyobb hazai példaképe lett, aki a mélyszegénységből küzdötte fel magát a reflektorfénybe, egészen a Sztárban Sztár leszek! színpadáig. Kökény Dani kitartásának és elképesztő tehetségének köszönhetően nemcsak a versenyt, hanem az emberek szívét is megnyerte, története pedig igazi bizonyítékként szolgálhat, hogy az álmok igenis valóra válhatnak.

A fiatal tehetség köztudottan nehéz körülmények közül küzdötte fel magát a TV2 sikerműsorának színpadáig és, amelyet kemény kitartásával és csodás hangjával meg is nyert. A vele készült interjúban azonban elárulta, nem mindig érezte magát szerencsésnek, hiába lett pillantok alatt óriási követő tábora:

A kamerákat nem volt egyszerű megszokni, de akkor az otthonom elhagyása miatt nem voltam ott fejben annyira, hogy zavaró legyen számomra. Egészen az élő show-ig nem volt bennem semmilyen görcs, de utána már jött a természetes drukk és az izgalom. Mindig maximális előadást akartam nyújtani, ami miatt nagy nyomás nehezedett rám és persze a többiekre is.

Ezt az is nehezítette számára, hogy az elején nem volt könnyű megbirkóznia a generációja által uralt online világ bántó kritikáival. Elárulta, hogy nem tudta ezeket megfelelően kezelni, de akkor is, és most is magának akar elsősorban megfelelni, nem másoknak. A fiatal énekes a lelki fájdalmairól és a gyógyulásáról is kendőzetlenül beszélt:

A zene mindig is terápia volt számomra, az a dolog, ahol kiadhattam a fájdalmamat. És azt hiszem, ez segített újjáépíteni a lelkemet is, ami sokat sérült amiatt, hogy a szüleimnek nem számítottam.

