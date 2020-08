A klumpa lesz a tavasz új kedvence - Mutatunk is pár shopping tippet

A sportcipők-ruhák-dzsekik triója már-már annyira klasszikussá vált a melegebb hónapokban, hogy szinte már a kisujjadból rázod ki a legkülönfélébb szetteket a témában, ugyanez a helyzet a szandálos összeállításokkal és kis idő múltán nem lesz ez másként a klumpákkal sem.

A tavasz egyik nagy visszatérőjeként is tekinthetünk ezekre a fatalpú darabokra, amik bár minden évben ott vannak a szezonális választékok között, ám még mindig sokan félve mernek befektetni egy ilyen darabba, pedig nem kell félni tőle. Mutatunk is most pár tippet, hátha megjön a kedved hozzá és nyárig rendelsz is majd egyet.

forrás: gettyimages.com Bizony ám, egy hűvösebb napon akár zoknival is felkaphatod.

A megfelelő darabok segítségével akár egy elegáns megjelenést is köré varázsolhatsz. Az ing, kardigánnal, vagy kötött pulcsival ugyanúgy működhet, mint nyáron egy lengébb kisruha. Az alap első körben a cipő legyen, ehhez keress a gardróbodból olyan hozzávalókat, amikben te is kényelmesen érzed magad és persze a klumpa is elbírja.

forrás: gettyimages.com A kosztümöket se féltsd tőle!

Galériánkban megtalálsz pár szuper shoppingtippet is!

